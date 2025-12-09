Advertisement

لبنان

إحباط "هجوم دُبّر في ليل"والجيش تحرّك بعد استشعار توتر متعمد

Lebanon 24
09-12-2025 | 22:53
A-
A+
Doc-P-1452967-639009429551212295.jpg
Doc-P-1452967-639009429551212295.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": تتحدث أوساط  الثنائي الشيعي عن أنها فوجئت وهي ترصد تطور مظاهر احتفاء فئة من النازحين السوريين ومعهم لبنانيون ليل أول من أمس، بالذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد بوقائع متتالية ومتزامنة:
Advertisement
الأولى، قطعُ المحتفلين طريق الساحل الرئيسي المفضي إلى الجنوب عند أول أوتوستراد الدامور، وقد حصلت استفزازات ضد العابرين من فئة معينة، في استعادة لمشاهد مماثلة في مناسبات أخرى.
الثانية، أن ينظم المحتفلون الآتون من صيدا محاولة دخول إلى بلدة حارة صيدا عبر مسيرة دراجات نارية وسيارات.
الثالثة، أن ينزلوا في الوقت عينه إلى كورنيش المزرعة، ويمنعوا المرور منظمين اعتصاما.
الرابعة، أن يظهروا في مسيرة دراجات على طريق المطار القديم.
وقد اعتبرت قيادة "الثنائي الشيعي" أن الأمر يتعدى كونه احتفاء نازحين سوريين بذكرى سقوط النظام السابق، لتتحول إلى "خطة دبرت في ليل"، يراد منها التأسيس لمواجهات تمهد لاستعادة مرحلة مواجهات سابقة جرت فصولها في إطار صراعات سنية - شيعية.
ورأت أن أحداث ليل أول من أمس هي عبارة عن رسائل متعددة موجهة إلى "الثنائي" وتحديدا "حزب الله"، وبناء على هذا التشخيص فإن قيادة "الثنائي" اعتمدت قراءة تقوم على أن ما حصل إنما هو "بروفة" واختبار لشيء أكبر.
ولا تخفي مصادر "الثنائي" أن الأمر كله شكل عنصر مفاجأة لها، إذ إنها كانت تضع في حساباتها إمكان أن ثمة من سيحتفل بالحدث السوري، لكنها لم تكن تنتظر أن يحول "الخصوم المتربصون" الذكرى إلى منصة يرمون عبرها قفاز التحدي في وجه "الثنائي" لزيادة الضغوط عليه وعلى بيئته.

وبمقدار ما كان وقع المفاجأة قويا على "الثنائي" وبيئته، فإن رد الفعل أتى على عجل كما تقول أوساطه. فعلى المستوى الميداني، كان قرار الرد المضبوط بحدود ألا يتحول إلى فتنة مفتوحة تحمل قابلية التطور، وعلى هذا الأساس شهدت مداخل بلدة حارة صيدا مواجهات مباشرة مع المشاركين في المسيرة، وهي المعدودة معقلا رئيسيا لحركة "أمل".
وبعدها بفترة وجيزة أتت التجمعات في داخل الضاحية وعلى مداخلها، وفي منطقة الخندق الغميق في قلب العاصمة، امتدادا إلى منطقة قصقص. وخلال نحو ساعتين استشعرت قيادة "الثنائي" أنها تداركت الأمر وامتصت الصدمة.
وما زاد في ثقتها هو دخول وحدات الجيش على خط الموقف، مزودا أوامر مشددة تقضي بفض التجمعات الاستفزازية، وإحكام السيطرة على الموقف تماما، حتى وإن اقتضى الأمر استخدام الشدة.
وبحسب علم الدوائر المعنية في "الثنائي"، فإن تحرك الجيش أتى بعد أكثر من ساعة ونصف ساعة، على أثر استشعار قيادة المؤسسة العسكرية أن ثمة توترا متعمدا من شأنه أن يؤسس لأحداث وتداعيات يصعب ضبطها والسيطرة عليها لاحقا.
وإذا كان واضحا أن التركيز الأساسي كان على تحميل النازحين السوريين مسؤولية فعل الاستفزاز، فإن قيادة "الثنائي" انطلقت في رحلة تقصّ عن الجهات اللبنانية التي أعدت لهذا العمل، إذ لم تقتنع بفرضية أن النازحين تولوا حصرا مسؤولية الإعداد والتنفيذ.
صحيح أن "الثنائي" يقر بأنه أخذ على حين غرة، لكنه يتحدث عما يصفه بإخفاق  الهجوم الذي استهدفه، مؤكدا أنه سيأخذ جانب الحيطة والحذر، وأنه يتعين عليه تاليا اتخاذ تدابير وقائية واحترازية.
وكتب عماد مرمل في" الجمهورية": خرجت احتفالات السوريِّين في عدد من المناطق اللبنانية عن الإطار السلمي والضوابط القانونية، إذ تسبّبت في «نقزة» لدى عدد من الأوساط السياسية والشعبية، وأيقظت هواجس قديمة ومتجددة حيال تداعيات النزوح السوري على الاستقرار اللبناني الهش. ولعلّ التحرّكات الواسعة التي جرت في عدد من المناطق خلال وقت واحد تقريبًا كشفت عن عيّنة من «القنابل الموقوتة» المزروعة ضمن خريطة انتشار النازحين السوريِّين في العمق اللبناني.
وإذا كان أنصار الشرع قد تحرّكوا بهذا الحجم والاتساع، من دون علم مسبق من أحد في الدولة اللبنانية، إحياءً لمناسبة يُفترض أنّها احتفالية وسلمية، فماذا لو تقرّر في مرّة أخرى تحريكهم لخدمة مصالح خارجية، أو لإيصال رسائل سياسية وأمنية، ومَن يستطيع عندها أن يضمن بقاء الأمور تحت السيطرة؟
ويلفت مواكبون لاستعراض القوّة الذي نفّذه السوريّون على الطرق، إلى أنّه تبيّن بالعين المجردة أنّ النظام السوري الجديد يملك داخل لبنان ورقة مؤثرة، قد يستخدمها كلّما دعت الحاجة، في عملية الضغط على الدولة اللبنانية، خصوصًا في ما يتصل بملف الموقوفين السوريِّين والإسلاميين والملفات الأخرى العالقة بين البلدين.
ويَعتبر هؤلاء أنّ على الدولة أن تأخذ درسًا ممّا حدث، وأن تلتقط جرس الإنذار الذي رنّ بقوّة، بُغية تفادي الأسوأ في المستقبل والاحتساب لكل الاحتمالات.وتُفيد المعلومات أنّ معظم الأجهزة الأمنية فوجئت بحجم التحرك السوري الذي حصل في الشوارع اللبنانية، إذ قُدّر عدد الدراجات النارية التي جالت في منطقتَي الطريق الجديدة وكورنيش المزرعة وحدهما بنحو 500 دراجة. ويبقى أنّ ما جرى يجب أن يخضع إلى مراجعة متأنّية من المستويات السياسية والأمنية في الدولة، وعدم الاستهتار بما حمله من مؤشرات غير مطمئنة. والأهم أنّ الفوضى التي حصلت ينبغي أن تُشكّل حافزًا للتعجيل في تفعيل مسار إعادة النازحين قبل فوات الأوان.
مواضيع ذات صلة
أدلة ترجّح "هجوماً متعمداً" في مسجد جاكرتا
lebanon 24
10/12/2025 07:30:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم واسع على الفاشر
lebanon 24
10/12/2025 07:30:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"مكتب التحقيقات الفيدرالي" الأميركي يعلن إحباط هجوم إرهابي محتمل في ميشيغان واعتقال عدة أشخاص يعتقد أنهم خططوا لهجوم في أسبوع "الهالوين"
lebanon 24
10/12/2025 07:30:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": رصد تحرك دبابة ميركافا اسرائيلية في منطقة "خلة وردة" بإتجاه الاطراف الغربية لبلدة عيتا الشعب قبل ان تعود إلى داخل الاراضي المحتلة بعد وقت قصير
lebanon 24
10/12/2025 07:30:28 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

المستقبل

حزب الله

الجمهوري

جمهورية

عين علي

الرئيسي

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:03 | 2025-12-09
22:05 | 2025-12-09
22:06 | 2025-12-09
22:18 | 2025-12-09
23:13 | 2025-12-09
23:07 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24