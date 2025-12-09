18
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شلل في المحاكم بعد إضراب المساعدين القضائيين
Lebanon 24
09-12-2025
|
22:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" النهار": منذ أشهر قليلة استبشر اللبنانيون خيراً بالتشكيلات القضائية التي احتفل بها وزير العدل
عادل نصار
وأهل القانون، باعتبار أنها ستبث الحياة في أروقة قصور العدل وتعيد انتظام العمل القضائي. وزاد منسوب هذا التفاؤل فتح
مجلس القضاء الأعلى
قبل أسابيع باب الانتساب لـ40 تلميذاً جديداً. ولكن يبدو أن ثمة ما سيهدد هذا الانتظام الذي بدأت تظهر ملامحه بعد ما انتشر عن توجه المساعدين القضائيين في مختلف العدليات والمحاكم إلى التوقف عن العمل ثلاثة أيام متتالية بدءاً من الأربعاء، تزامناً مع الإضراب الذي أعلنته
رابطة موظفي الإدارة العامة
. فهل غياب هؤلاء المساعدين يشل
القضاء
ويمنع انعقاد الجلسات؟ ورغم أن المساعد القضائي يُعدّ جزءاً من الجهاز الإداري (موظف وزارة عدل) وليس من
السلطة القضائية
بذاتها، يُعتبر حضوره أساسياً لعمل القضاء، ولا يتم أي إجراء من دونه، خصوصاً أن توقيعه يأتي إلى جانب توقيع القضاة. والأخطر من هذا الإضراب التحذيري هو أن يلتزم المساعدون أي إضراب مفتوح مقبل ينظمه موظفو
الإدارة العامة
، إلى حين تحقيق المطالب المتمثلة بتحسين الرواتب والأجور وإدخال الزيادات إلى صلب الراتب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل من جديد في ملف المساعدين القضائيين؟
Lebanon 24
هل من جديد في ملف المساعدين القضائيين؟
10/12/2025 07:32:24
10/12/2025 07:32:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لجان المساعدين القضائيين: متضامنون مع موظفي القطاع العام
Lebanon 24
لجان المساعدين القضائيين: متضامنون مع موظفي القطاع العام
10/12/2025 07:32:24
10/12/2025 07:32:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المساعدون القضائيون.. اعتكاف تحذيري بسبب رفع المحسومات التقاعدية
Lebanon 24
المساعدون القضائيون.. اعتكاف تحذيري بسبب رفع المحسومات التقاعدية
10/12/2025 07:32:24
10/12/2025 07:32:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إضراب "بوينغ" يدخل أسبوعه الـ13 بعد رفض عرض عقود جديد
Lebanon 24
إضراب "بوينغ" يدخل أسبوعه الـ13 بعد رفض عرض عقود جديد
10/12/2025 07:32:24
10/12/2025 07:32:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة
رابطة موظفي الإدارة
مجلس القضاء الأعلى
السلطة القضائية
الإدارة العامة
مجلس القضاء
عادل نصار
القضاء ا
تابع
قد يعجبك أيضاً
عون في سلطنة عُمان لتحصين المناخ التفاوضي وبن طارق يؤكِّد الاهتمام بلبنان
Lebanon 24
عون في سلطنة عُمان لتحصين المناخ التفاوضي وبن طارق يؤكِّد الاهتمام بلبنان
22:03 | 2025-12-09
09/12/2025 10:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لودريان يواصل لقاءاته اللبنانية لوقف الانتهاكات ونزع السلاح وترسيم الحدود مع سوريا
Lebanon 24
لودريان يواصل لقاءاته اللبنانية لوقف الانتهاكات ونزع السلاح وترسيم الحدود مع سوريا
22:05 | 2025-12-09
09/12/2025 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديدات إسرائيلية بتحرّك "بعد الأعياد"
Lebanon 24
تهديدات إسرائيلية بتحرّك "بعد الأعياد"
22:06 | 2025-12-09
09/12/2025 10:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا على خط الوسطاء واتصالات بين الضاحية ودمشق وطهران
Lebanon 24
تركيا على خط الوسطاء واتصالات بين الضاحية ودمشق وطهران
22:18 | 2025-12-09
09/12/2025 10:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون الفجوة المالية ينكشف: حسابات المودعين اوراق مالية
Lebanon 24
قانون الفجوة المالية ينكشف: حسابات المودعين اوراق مالية
23:13 | 2025-12-09
09/12/2025 11:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09
09/12/2025 05:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
05:08 | 2025-12-09
09/12/2025 05:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
09:00 | 2025-12-09
09/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:03 | 2025-12-09
عون في سلطنة عُمان لتحصين المناخ التفاوضي وبن طارق يؤكِّد الاهتمام بلبنان
22:05 | 2025-12-09
لودريان يواصل لقاءاته اللبنانية لوقف الانتهاكات ونزع السلاح وترسيم الحدود مع سوريا
22:06 | 2025-12-09
تهديدات إسرائيلية بتحرّك "بعد الأعياد"
22:18 | 2025-12-09
تركيا على خط الوسطاء واتصالات بين الضاحية ودمشق وطهران
23:13 | 2025-12-09
قانون الفجوة المالية ينكشف: حسابات المودعين اوراق مالية
23:07 | 2025-12-09
اشتباك مسلّح ليلا في ببنين ـ عكار.. والجيش يتدخل
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 07:32:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 07:32:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 07:32:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24