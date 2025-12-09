شلل في المحاكم بعد إضراب المساعدين القضائيين

كتبت" النهار": منذ أشهر قليلة استبشر اللبنانيون خيراً بالتشكيلات القضائية التي احتفل بها وزير العدل وأهل القانون، باعتبار أنها ستبث الحياة في أروقة قصور العدل وتعيد انتظام العمل القضائي. وزاد منسوب هذا التفاؤل فتح قبل أسابيع باب الانتساب لـ40 تلميذاً جديداً. ولكن يبدو أن ثمة ما سيهدد هذا الانتظام الذي بدأت تظهر ملامحه بعد ما انتشر عن توجه المساعدين القضائيين في مختلف العدليات والمحاكم إلى التوقف عن العمل ثلاثة أيام متتالية بدءاً من الأربعاء، تزامناً مع الإضراب الذي أعلنته . فهل غياب هؤلاء المساعدين يشل ويمنع انعقاد الجلسات؟ ورغم أن المساعد القضائي يُعدّ جزءاً من الجهاز الإداري (موظف وزارة عدل) وليس من بذاتها، يُعتبر حضوره أساسياً لعمل القضاء، ولا يتم أي إجراء من دونه، خصوصاً أن توقيعه يأتي إلى جانب توقيع القضاة. والأخطر من هذا الإضراب التحذيري هو أن يلتزم المساعدون أي إضراب مفتوح مقبل ينظمه موظفو ، إلى حين تحقيق المطالب المتمثلة بتحسين الرواتب والأجور وإدخال الزيادات إلى صلب الراتب.

