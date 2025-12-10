Advertisement

لبنان

لهدايا متميّزة وفريدة في الأعياد.. هذه الطريقة تساعدك على اختيارها

إليانا ساسين - Eliana Sassine

Lebanon 24
10-12-2025 | 02:30
يُعدّ كانون الأول شهر الاحتفالات بامتياز، إذ تتوزّع فيه المناسبات من الميلاد المجيد وصولًا إلى ليلة رأس السنة، فتزداد خلاله الأجواء الدافئة والرغبة في تبادل الهدايا بين الأفراد تعبيرًا عن المودّة.
ومع ذلك، يبقى التحدّي الأكبر هو اختيار الهدية المناسبة التي تبتعد عن الخيارات التقليدية المعتادة، وتترك في الوقت نفسه أثرًا مميّزًا لدى الشخص الذي يتلقّاها.

فكثيرون يسعون اليوم إلى البحث عن أفكار جديدة تحمل طابعًا شخصيًا يشعر معه المتلقي بأن الهدية اختيرت خصيصًا له.

ما هي قائمة Holiday 100؟

في هذا الإطار، برزت مبادرة لافتة من "غوغل" هذا العام مع إصدار قائمتها السنوية المعروفة باسم Holiday 100، وهي قائمة تجمع أكثر المنتجات التي حققت أعلى نسب بحث عالميًا خلال السنة.

 تعتمد هذه القائمة على تحليل واقعي لسلوك المستخدمين وما أثار اهتمامهم فعلًا، خلافًا للترشيحات الترويجية المعتادة، ما يجعلها مرجعًا موثوقًا لاتجاهات المستهلكين حول العالم.
تضم القائمة مجموعة واسعة من الفئات، تشمل الإلكترونيات، ألعاب الأطفال، مستحضرات التجميل، الديكور المنزلي، والصيحات التي انتشرت بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما تلك التي تحوّلت إلى ترندات مفاجئة على "تيك توك".

أبرز المنتجات "الترندي"

من بين أبرز المنتجات التي ظهرت بقوة في قائمة هذا العام، برزت أجهزة البروجيكتور المنزلية "Home Projectors" التي أصبحت جزءًا من أجواء السينما المنزلية في العديد من المنازل، إضافة إلى معلّقات الحقائب Backpack Charm التي حققت انتشارًا واسعًا خصوصًا في الولايات المتحدة. كما سجلت سكوترات الأطفال Kids Scooters ارتفاعًا كبيرًا في الطلب، إلى جانب منتجات العناية الذاتية مثل أجهزة العلاج بالضوء الأحمر Red Light Therapy التي حققت أعلى نسب بحث في مجال العناية بالصحة والجمال.

لماذا تعتبر هذه القائمة أداة فعّالة لاختيار الهدايا؟

تكمن أهمية قائمة Holiday 100 في أنها تعكس ما بحث عنه الناس فعلًا وما اشتروه خلال السنة، ما يجعلها مصدرًا عمليًا وموثوقًا لاختيار هدايا تلاقي إعجاب المتلقي. فهي تقدّم أفكارًا مبنية على اتجاهات عالمية مثبتة، وتختصر الوقت على من يشعرون بالحيرة في اختيار الهدية المناسبة. كما تساعد في الابتعاد عن الهدايا التقليدية التي اعتاد عليها الجميع، والاقتراب من خيارات مميزة ومواكبة للترند.
مع حلول موسم الأعياد، تبقى الهدية وسيلة للتعبير عن الاهتمام، لكن اختيارها قد يحتاج أحيانًا إلى القليل من الإلهام. وهنا تأتي قائمة Google Holiday 100 لتقدّم خيارات مدروسة تجمع بين الانتشار العالمي والطابع العملي، ما يجعل مهمة البحث عن هدية مميزة أكثر سهولة ومتعة. وفي النهاية، تبقى اللمسة الشخصية في تقديم الهدية العنصر الأهم الذي يمنحها قيمتها الحقيقية ويجعلها تترك أثرًا لدى من تُهدى إليه.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
