لبنان
"إتهام باطل" ورد من "لبنان 24"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
10-12-2025
|
02:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر احد المواقع الالكترونية اليوم مقالا اتهم فيه "
لبنان24
" باعتماد "سردية
حزب الله
وحلفائه تجاه الاحتفالات التي حصلت في العديد من المدن بانتصار
الثورة
السورية
وسقوط
بشار الأسد
"، معتمدا الاثارة الطائفية البغيضة لضرب صدقية "
لبنان 24
".
ومنعا لاي استغلال او تشويه للحقائق نعيد نشر ما اورده "
لبنان
24" بالامس وجاء فيه حرفيا : سجلت ليل امس اشكالات متعددة ابرزها في منطقة قصقص في
بيروت
تمثّل بمرور مسيرة من الضاحية الجنوبية لبيروت في الوقت نفسه الذي كانت فيه مجموعة من مناصري
سوريا
تتجمّع في محيط
طريق الجديدة
– حي العرب.
ولمنع أي احتكاك بين الطرفين، تدخّلت القوّة الأمنية المكلّفة بحفظ الأمن وأطلقت النار في الهواء بشكل تحذيري لتفريق المجموعات ومنع وقوع أي تصادم.
وقد عملت القوّات المخولة بحفظ الامن على فضّ التجمعات وإعادة الهدوء إلى المنطقة".
وبعد ما اوردناه نترك للقراء الحكم على موضوعية " لبنان24" ومهنيته.
المصدر:
لبنان 24
"خاص لبنان24"
"خاص لبنان24"
