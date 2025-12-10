"إتهام باطل" ورد من "لبنان 24"

Advertisement

نشر احد المواقع الالكترونية اليوم مقالا اتهم فيه " " باعتماد "سردية وحلفائه تجاه الاحتفالات التي حصلت في العديد من المدن بانتصار وسقوط "، معتمدا الاثارة الطائفية البغيضة لضرب صدقية " ".ومنعا لاي استغلال او تشويه للحقائق نعيد نشر ما اورده " 24" بالامس وجاء فيه حرفيا : سجلت ليل امس اشكالات متعددة ابرزها في منطقة قصقص في تمثّل بمرور مسيرة من الضاحية الجنوبية لبيروت في الوقت نفسه الذي كانت فيه مجموعة من مناصري تتجمّع في محيط – حي العرب.ولمنع أي احتكاك بين الطرفين، تدخّلت القوّة الأمنية المكلّفة بحفظ الأمن وأطلقت النار في الهواء بشكل تحذيري لتفريق المجموعات ومنع وقوع أي تصادم.وقد عملت القوّات المخولة بحفظ الامن على فضّ التجمعات وإعادة الهدوء إلى المنطقة".وبعد ما اوردناه نترك للقراء الحكم على موضوعية " لبنان24" ومهنيته.