لبنان

الرابطة المارونية: لاستكمال خطة الجيش جنوب الليطاني وشماله

Lebanon 24
10-12-2025 | 03:01
عقد المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية اجتماعه الدوري برئاسة المهندس مارون الحلو، وأعرب في بيان عن "ارتياح الرابطة الكبير للزيارة المباركة التي قام بها قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، والتي شكّلت علامة رجاء في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها وطننا"، لافتا الى ان "كلمات قداسته حملت دعوات واضحة إلى السلام، وتعزيز الثقة، وإحياء روح الشراكة بين جميع اللبنانيين، بما ينسجم مع الرسالة التاريخية التي يحملها لبنان كأرض لقاء وتلاقي. كما حملت هذه الزيارة دعوة صريحة إلى وقف القتال المسلّح واعتماد خيار التفاوض كطريق للسلام، وهو ما إنتهجته الدولة اللبنانية وأكد عليه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي شدد على ضرورة أن تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب".

 

وأعلنت الرابطة ان "إختيار السفير سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني المفاوض في لجنة الميكانيزم، هو اختيار موفّق لما يمثله من قيمة دبلوماسية ووطنية مشهودة، ولاسيما أنه أثبت في محطات كثيرة عبر مسيرته الطويلة قدرة راسخة على ادارة الملفات وقراءة التوازنات والدفاع عن المصالح اللبنانية العليا والسيادة بروح المسؤولية والكفاءة"، وتمنت له "كل النجاح في مهمته الدقيقة ودفع المسار الوطني نحو مزيد من استقرار لبنان".

 

ونوهت بـ"الاجراءت الحكيمة التي تتخذها الجيش بالأمس ، للحؤول دون أي استفزازات أو توترات في الشارع، نتيجة استخدام الدراجات النارية في مسيرات داخل الأحياء والشوارع وما تسببه من اسفزازات واشكالات طائفية ومذهبية".

 

وإذ تشدد على "دور الجيش الاساسي في حفظ الأمن ومنع التشويش في أي مناسبة كانت ومن أي فئة أتت"، تأمل "إستكمال خطته لحصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني وشماله بما يعزز الأمن والسيادة ويُبعد عن لبنان مخاطر تجدد الحرب".

 

واسستغربت "ما آلت إليه مسألة تفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية، في ظل غياب واضح للاحترام الواجب لمبدأ التوازن الوطني وتجاوز القواعد التي تُعدّ من ركائز الشراكة الحقيقية بين اللبنانيين، بما يؤمن مبدأ العدالة والمساواة بين جميع مكوّنات الوطن"، رافضة "إقرار هذا الملف بالصيغة المقدمة من وزيرة التربية حيث تغيب المساواة تماماً ويختل التوازن بين شرائح المجتمع اللبناني".

 

وختمت مطالبة بـ"تصحيح الخلل صوناً لوحدة الجامعة اللبنانية وتنوعها وللاستقرار داخلها، وحفاظاً على موقعها كصرح وطني جامع".

