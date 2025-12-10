لم تتحمل: توفيت بعد أسبوع فقط على رحيل شقيقها.. مأساة تهز المنية (صور)

خيّم الحزن على منطقة حي الضيعة في وذلك بعد وفاة الشابة ريان غالب زريقة بعد أسبوع واحد فقط على رحيل شقيقها الشاب رباح غالب زريقة الذي توفي بعد معاناة مع المرض، ما ترك أثراً مؤلماً في نفوس العائلة وأبناء المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة " ".

