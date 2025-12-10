Advertisement

لبنان

لم تتحمل: توفيت بعد أسبوع فقط على رحيل شقيقها.. مأساة تهز المنية (صور)

Lebanon 24
10-12-2025 | 03:10
خيّم الحزن على منطقة حي الضيعة في المنية وذلك بعد وفاة الشابة ريان غالب زريقة بعد أسبوع واحد فقط على رحيل شقيقها الشاب رباح غالب زريقة الذي توفي بعد معاناة مع المرض، ما ترك أثراً مؤلماً في نفوس العائلة وأبناء المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
