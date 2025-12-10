19
لبنان
الحجار عقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره العُماني في مسقط.. وتنويه بدور سلطنة عُمان في المنطقة
Lebanon 24
10-12-2025
|
03:21
على هامش مشاركته ضمن الوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
في زيارته الرسمية لسلطنة
عُمان
، عقد
وزير الداخلية
والبلديات أحمد
الحجار
اجتماعا ثنائيا مع نظيره العُماني حمود بن فيصل البوسعيدي، في قصر
العلم
في مسقط.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الوزارتين، حيث شدّد الجانبان على "أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك، لا سيما في مجالات الأمن والشُرطة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يواكب التحديات ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين".
كما تم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحة
اللبنانية
، والجهود التي تبذلها
الدولة اللبنانية
لترسيخ الأمن والاستقرار.
ونوّه الوزير الحجار بـ"دور سلطنة عُمان الفاعل في دعم الاستقرار والحوار على مستوى المنطقة"، مشيداً ب"العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".
