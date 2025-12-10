Advertisement

لبنان

الحجار عقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره العُماني في مسقط.. وتنويه بدور سلطنة عُمان في المنطقة

Lebanon 24
10-12-2025 | 03:21
A-
A+
Doc-P-1453090-639009590051987922.jpg
Doc-P-1453090-639009590051987922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على هامش مشاركته ضمن الوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في زيارته الرسمية لسلطنة عُمان، عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعا ثنائيا مع نظيره العُماني حمود بن فيصل البوسعيدي، في قصر العلم في مسقط.
Advertisement

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الوزارتين، حيث شدّد الجانبان على "أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك، لا سيما في مجالات الأمن والشُرطة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يواكب التحديات ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين".

كما تم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، والجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لترسيخ الأمن والاستقرار. 

ونوّه الوزير الحجار بـ"دور سلطنة عُمان الفاعل في دعم الاستقرار والحوار على مستوى المنطقة"، مشيداً ب"العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".


مواضيع ذات صلة
رجي التقى نظيره العماني: عُمان تؤكد دعمها لبسط سلطة الحكومة اللبنانية واسترجاع قرارها الوطني
lebanon 24
10/12/2025 12:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون وصل إلى سلطنة عمان: نتطلع لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات
lebanon 24
10/12/2025 12:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع فرنسي - أميركي- سعودي في باريس بمشاركة قائد الجيش وعون الى سلطنة عمان
lebanon 24
10/12/2025 12:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة التقى وزير الخارجية العماني في مسقط على هامش مؤتمر منتدى اوسلو
lebanon 24
10/12/2025 12:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

العماد جوزاف عون

وزير الداخلية

جوزاف عون

اللبنانية

الجمهوري

الثنائي

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2025-12-10
05:15 | 2025-12-10
05:10 | 2025-12-10
05:00 | 2025-12-10
04:54 | 2025-12-10
04:53 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24