الحجار عقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره العُماني في مسقط.. وتنويه بدور سلطنة عُمان في المنطقة

Advertisement

على هامش مشاركته ضمن الوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية في زيارته الرسمية لسلطنة ، عقد والبلديات أحمد اجتماعا ثنائيا مع نظيره العُماني حمود بن فيصل البوسعيدي، في قصر في مسقط.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الوزارتين، حيث شدّد الجانبان على "أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك، لا سيما في مجالات الأمن والشُرطة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يواكب التحديات ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين".كما تم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحة ، والجهود التي تبذلها لترسيخ الأمن والاستقرار.ونوّه الوزير الحجار بـ"دور سلطنة عُمان الفاعل في دعم الاستقرار والحوار على مستوى المنطقة"، مشيداً ب"العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".