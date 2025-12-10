رجي التقى نظيره العماني: عُمان تؤكد دعمها لبسط سلطة الحكومة اللبنانية واسترجاع قرارها الوطني

Advertisement

التقى والمغتربين يوسف رجي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر البوسعيدي حيث تم البحث في العلاقات الثنائية والأوضاع والتطورات السياسية في والمنطقة، وذلك في إطار مشاركته في الوفد المرافق لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في زيارته إلى سلطنة عُمان.ولفت رجي إلى الاعتداءات اليومية على لبنان، مؤكدا ضرورة انسحاب من الأراضي والإفراج عن المعتقلين، وشدّد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها وتنفيذ القرارات الدولية ، لافتا إلى أن الحلّ يجب أن يكون دبلوماسياً لأن السلاح لم يحقق الحماية المطلوبة للبنان.بدوره، أبدى الوزير العُماني تأييده لكل ما تتخذه من خطوات لبسط سيادتها واسترجاع قرارها الوطني.وتم البحث في جملة من الملفات التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين. وجرى التشديد على إعطاء دفع جديد للتعاون الاقتصادي، وتفعيل الخط المباشر للطيران بين لبنان والسلطنة، بما ينعكس إيجابا على حركة النقل الجوي، ولا سيما عبر "طيران السلام"، في وقت تستعد فيه شركة "الطيران العُماني" لإطلاق رحلات إلى .كذلك تناول البحث موضوع التوأمة بين مدينتَي صور العُمانية وصور اللبنانية، إضافة إلى التعاون في المجال اللوجستي وربط الموانئ البحرية بين البلدين، وتعزيز التعاون السياحي على قاعدة الاستثمارات المتبادلة. وتم التطرّق إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة والقطاع الصحي، نظرا إلى خبرة لبنان في هذا المجال وإمكانية الاستفادة منها.واتفق الجانبان على تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين، على أن تعقد اجتماعها في الأشهر المقبلة، مع العمل على إعداد مشاريع اتفاقيات ليتم توقيعها خلال انعقاد اللجنة. كما جرى البحث في تنشيط عمل مجلس رجال الأعمال اللبناني–العُماني وأهمية إشراك القطاع الخاص في مسار التعاون الاقتصادي.