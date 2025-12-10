رازي الحاج: لخروج حزب الله من حالة الإنكار

أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب الى أنّ " وجّهت في مؤتمرها العام رسالة مفتوحة تطالب فيها الحكومة بوضع جدول زمني لتسليم السلاح في ظلّ التهديد المتصاعد بشنّ حرب على "، داعياً رئيس الجمهورية والحكومة الى "التحرّك بحزم أكثر في هذا الملف من جهة، وخروج من حالة الإنكار وتسليم سلاحه لإبعاد شبح الحرب عن لبنان من جهة أخرى".

ولفت في حديث الى إذاعة "صوت كلّ لبنان"، الى أنّ "المصلحة الوطنية تقتضي بحصر السلاح للقدرة على بناء دولة حقيقية وتنفيذ الورقة الأميركية التي وضعت نتيجة المفاوضات وعلى رأسها تثبيت الحدود وعودة الأسرى، ودعم الإقتصاد ودور "، موضحاً أنّ "الجيش اللبناني يقوم بدوره في الجنوب ولكن المسألة اليوم ليست تقنية بل سياسيّة بشكل كامل وبالتالي ما يعيق قيام الدولة الفعليّة وتثبيت الحدود بوجه المطامع هو سلاح حزب الله".

وبالنسبة الى مسألة التفاوض، رأى أنّه "يجب إعطاء هذه اللجنة المزيد من الوقت إضافة الى منحها الوسائل للقدرة على تنفيذ القرارات لا سيّما مع إنضمام السفير إليها"، مشدّداً على "ضرورة تنفيذ قرارات الحكومة إذ إنّ الدولة عندما تأخذ القرار السياسي يجب تنفيذه وفق المصلحة الوطنية".