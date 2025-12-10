"الجماعة الإسلامية" تنفي الأخبار المسيئة وتؤكد دعمها للشعب السوري

استنكرت " " الخبر الذي تناقلته بعض والمواقع الإلكترونية المحلية اليوم الأربعاء، واصفة إياه بأنه "أساء إلى سمعة الجماعة وإلى سمعة أمينها العام طقوش ونظرتهما تجاه القيادة ".



ونفت الجماعة في بيان بشكل قاطع ما أوردته تلك الوسائل، مؤكدة أنه "محض اختلاق وافتراء ومن نسج خيال المتربصين بالجماعة وبسوريا شرّاً على حد سواء".



وذكّرت الجماعة بأنها "كانت من أوائل القوى التي دعمت الشعب السوري في ثورته ضد الظلم والطغيان، وأنها أصدرت قبل يومين، بمناسبة الذكرى الأولى لانتصار ، تهنئة خصّت بها الشعب السوري وحكومته وقيادته، مؤكدة فيها وقوفها إلى جانبهما واحترامها وتقديرها للرئاسة السورية وللشعب السوري، واعتبارهما أملاً للأمتين العربية والإسلامية".

Advertisement