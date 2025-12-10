تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"الجماعة الإسلامية" تنفي الأخبار المسيئة وتؤكد دعمها للشعب السوري

Lebanon 24
10-12-2025 | 06:23
استنكرت "الجماعة الإسلامية" الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المحلية اليوم الأربعاء، واصفة إياه بأنه "أساء إلى سمعة الجماعة وإلى سمعة أمينها العام الشيخ محمد طقوش ونظرتهما تجاه القيادة السورية".

ونفت الجماعة في بيان بشكل قاطع ما أوردته تلك الوسائل، مؤكدة أنه "محض اختلاق وافتراء ومن نسج خيال المتربصين بالجماعة وبسوريا شرّاً على حد سواء".

وذكّرت الجماعة بأنها "كانت من أوائل القوى التي دعمت الشعب السوري في ثورته ضد الظلم والطغيان، وأنها أصدرت قبل يومين، بمناسبة الذكرى الأولى لانتصار الثورة، تهنئة خصّت بها الشعب السوري وحكومته وقيادته، مؤكدة فيها وقوفها إلى جانبهما واحترامها وتقديرها للرئاسة السورية وللشعب السوري، واعتبارهما أملاً للأمتين العربية والإسلامية".
