تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

24 نائبًا يوجهون سؤالاً للحكومة حول اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص

Lebanon 24
10-12-2025 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1453196-639009711619134331.jpg
Doc-P-1453196-639009711619134331.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه النائب ملحم خلف سؤالا إلى الحكومة حول موضوع ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، طالباً الإجابة عليه ضمن المهلة الدستورية.

ويتعلق السؤال بمخالفة أحكام الدستور في ما خص إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص، وذلك قبل عرضها على المجلس النيابي ونيل موافقته وفقا للمادة ٥٢ من الدستور.

وقد وقع على هذا السؤال 24 نائبا، طالبين من رئاسة مجلس النواب إحالة السؤال إلى الحكومة للإجابة عليه ضمن المهل القانونية، ولاسيما لناحية توضيح الأسباب التي دفعت إلى إبرام الاتفاق من دون المرور بالمجلس النيابي، رغم طبيعته السيادية وتأثيره على الحدود البحرية والحقوق الاقتصادية للجمهورية اللبنانية.

ويشير نص السؤال إلى أن الاتفاقية المذكورة جرى توقيعها رسميًا بين لبنان وقبرص بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، من دون الالتزام بالإجراءات الدستورية الواجبة التي تُلزم بالحصول على موافقة مجلس النواب قبل الإبرام، لا سيما أن الاتفاقية تتصل بالسيادة الوطنية ولا يمكن فسخها سنةً فسنة.  

النواب الموقعون:  نجاة عون، أسامة سعد، جميل السيد،  سليم الصايغ، حسين الحاج حسن، ميشال معوض، بولا يعقوبيان، سيزار أبي خليل، سليم عون، أشرف ريفي، سجيع عطية ، محمد خواجه، حليمة قعقور، سينتيا زرازير، إبراهيم منيمنة، بلال حشيمي، ياسين ياسين، وضاح الصادق، مارك ضو، ميشال دويهي، الياس جرادي، أديب عبد المسيح، فراس حمدان وملحم خلف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترسيم الحدود البحرية مع قبرص اليوم وسؤال نيابي للحكومة حول قانونية توقيع الاتفاقية
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 16:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص سيسمح لنا بالبدء باستكشاف ثرواتنا
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 16:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي يثمن قرار الحكومة بالمضي في ترسيم الحدود البحرية مع قبرص
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 16:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يعلن الاتفاق مع قبرص على ترسيم الحدود البحريّة: خطوة ستسمحُ باسكتشاف الثروات
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 16:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

الحاج حسن

اللبنانية

جمهورية

الدستور

التزام

ستوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:13 | 2025-12-10
Lebanon24
09:00 | 2025-12-10
Lebanon24
08:57 | 2025-12-10
Lebanon24
08:33 | 2025-12-10
Lebanon24
08:32 | 2025-12-10
Lebanon24
08:28 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24