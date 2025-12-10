نُقِلَ إلى المستشفى بحالة خطيرة... شخصٌ تعرّض لإطلاق نار في جبل تربل

أفادت مندوبة " "، عن نقل السوريّ ي.ح إلى بحالة خطيرة، بعد إصابته بطلقات ناريّة.

وأشارت المعلومات إلى أنّ مجهولين استدرجوا ي.ح إلى ، وأطلقوا النار عليه.

وتمكنت مخابرات الجيش من توقيف عدد من المشتبه بهم، وأُحيلوا إلى التحقيق.