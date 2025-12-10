تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لقاءات لدريان مع رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت ومؤسسات رعاية الأيتام

Lebanon 24
10-12-2025 | 06:55
Doc-P-1453205-639009727482887795.png
Doc-P-1453205-639009727482887795.png photos 0
 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت المدير العام مروان النفي وبحث معه في الأوضاع العامة.

كما استقبل المجلس الجديد لعمدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان – دار الأيتام الإسلامية برئاسة ندى سلام نجا، واطلع دريان من المجلس خلال اللقاء على النشاطات والأعمال التي تقوم بها المؤسسات لرعاية الأطفال في شتى المجالات، والمشاريع المستقبلية المنوي تنفيذها بدعم من أهل الخير.
