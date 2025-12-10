لقاءات لدريان مع رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت ومؤسسات رعاية الأيتام

استقبل مفتي الجمهورية ، رئيس مجلس إدارة مرفأ مروان النفي وبحث معه في الأوضاع العامة.



كما استقبل المجلس الجديد لعمدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية في – دار الأيتام الإسلامية برئاسة ندى سلام نجا، واطلع دريان من المجلس خلال اللقاء على النشاطات والأعمال التي تقوم بها المؤسسات لرعاية الأطفال في شتى المجالات، والمشاريع المستقبلية المنوي تنفيذها بدعم من أهل الخير.

