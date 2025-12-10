تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وفد اتحاد نقابات الأفران التقى وزيرة "الشؤون" لبحث تنظيم اليد العاملة

Lebanon 24
10-12-2025 | 07:23
Doc-P-1453213-639009736117201155.png
Doc-P-1453213-639009736117201155.png photos 0
زار وفد من اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان برئاسة النقيب ناصر سرور، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنان السيد في مكتبها اليوم، لبحث الملفات الأساسية المتعلقة بقطاع الأفران والمخابز.

وأشار بيان للوفد إلى أن اللقاء تناول أوضاع العمال وسبل تنظيم اليد العاملة في هذا القطاع الحيوي، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأضاف البيان أن المجتمعين اتفقوا مع الوزيرة السيد على تنسيق الخطوات التنفيذية لإشراك المستفيدين من برنامج "أمان" في العمل ضمن قطاع الأفران والمخابز، ممن تتوافر لديهم القدرة والاستعداد، وذلك ضمن خطة منظمة ومركزة سبق عرضها على وزير العمل الدكتور محمد حيدر ووزير الاقتصاد الدكتور عامر البساط، وحظيت بترحيب ودعم واسع من الجانبين.

وأكد المجتمعون أن هذه الخطة تهدف إلى بناء شراكة وطنية متوازنة بين العمال اللبنانيين والأجانب، بما يعزز الإنتاج ويدعم الاقتصاد الوطني، ويسهم في ترسيخ الاستقرار المهني والاجتماعي في قطاع الأفران والمخابز، الذي يشكّل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصادي في لبنان.
