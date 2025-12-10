وفد اتحاد نقابات الأفران التقى وزيرة "الشؤون" لبحث تنظيم اليد العاملة

زار وفد من والمخابز في برئاسة النقيب ، وزيرة حنان السيد في مكتبها اليوم، لبحث الملفات الأساسية المتعلقة بقطاع الأفران والمخابز.



وأشار بيان للوفد إلى أن اللقاء تناول أوضاع العمال وسبل تنظيم اليد العاملة في هذا القطاع الحيوي، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.



وأضاف البيان أن المجتمعين اتفقوا مع تنسيق الخطوات التنفيذية لإشراك المستفيدين من برنامج "أمان" في العمل ضمن قطاع الأفران والمخابز، ممن تتوافر لديهم القدرة والاستعداد، وذلك ضمن خطة منظمة ومركزة سبق عرضها على وزير العمل ووزير الاقتصاد البساط، وحظيت بترحيب ودعم واسع من الجانبين.



وأكد المجتمعون أن هذه الخطة تهدف إلى بناء شراكة وطنية متوازنة بين العمال اللبنانيين والأجانب، بما يعزز الإنتاج ويدعم ، ويسهم في ترسيخ الاستقرار المهني والاجتماعي في قطاع الأفران والمخابز، الذي يشكّل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصادي في لبنان.



