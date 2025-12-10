تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
"الصحة" تطلق خطة شاملة لتجهيز 33 مستشفى حكومي بمعدات حديثة
Lebanon 24
10-12-2025
|
07:29
تعلن
وزارة الصحة العامة
عند الساعة العاشرة قبل ظهر بعد غد الجمعة في السرايا الحكومية، عن إطلاق الخطة التنفيذية الشاملة لتجهيز 33
مستشفى حكومي
موزعة على مختلف المحافظات والمناطق
اللبنانية
.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الخطة تشمل توزيع معدات حديثة ومتطورة بدأت بالوصول إلى
لبنان
، بهدف تحقيق نهوض فعلي ومستدام في المستشفيات الحكومية، وإحداث إصلاح ملموس في القطاع الصحي العام. وأكدت الوزارة أن المستشفيات الحكومية كانت دائمًا خط الدفاع الأول لصحة المواطنين، لا سيما ذوي القدرات المحدودة، في مواجهة مختلف الأزمات الأمنية، الصحية والمالية، بما في ذلك جائحة
كورونا
وفاشية الكوليرا وتدهور قيمة العملة الوطنية.
وأضاف البيان أن الخطة ستمول لأول مرة بمبلغ 95 مليون دولار، مقدم من
البنك الدولي
والبنك الإسلامي، على أن يتم التنفيذ بالتعاون بين
وزارة الصحة
العامة ومجلس الإنماء والإعمار، لتجهيز المستشفيات وتحديثها وتطويرها بطريقة ممنهجة ومدروسة.
وسيتضمن حفل الإعلان عن الخطة كلمات لكل من رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي، البنك الإسلامي، ومجلس الإنماء والإعمار، بحضور رسمي ودبلوماسي، يلي ذلك حلقات نقاش فنية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.
