تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"الصحة" تطلق خطة شاملة لتجهيز 33 مستشفى حكومي بمعدات حديثة

Lebanon 24
10-12-2025 | 07:29
A-
A+
Doc-P-1453219-639009744257797496.webp
Doc-P-1453219-639009744257797496.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعلن وزارة الصحة العامة عند الساعة العاشرة قبل ظهر بعد غد الجمعة في السرايا الحكومية، عن إطلاق الخطة التنفيذية الشاملة لتجهيز 33 مستشفى حكومي موزعة على مختلف المحافظات والمناطق اللبنانية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الخطة تشمل توزيع معدات حديثة ومتطورة بدأت بالوصول إلى لبنان، بهدف تحقيق نهوض فعلي ومستدام في المستشفيات الحكومية، وإحداث إصلاح ملموس في القطاع الصحي العام. وأكدت الوزارة أن المستشفيات الحكومية كانت دائمًا خط الدفاع الأول لصحة المواطنين، لا سيما ذوي القدرات المحدودة، في مواجهة مختلف الأزمات الأمنية، الصحية والمالية، بما في ذلك جائحة كورونا وفاشية الكوليرا وتدهور قيمة العملة الوطنية.

وأضاف البيان أن الخطة ستمول لأول مرة بمبلغ 95 مليون دولار، مقدم من البنك الدولي والبنك الإسلامي، على أن يتم التنفيذ بالتعاون بين وزارة الصحة العامة ومجلس الإنماء والإعمار، لتجهيز المستشفيات وتحديثها وتطويرها بطريقة ممنهجة ومدروسة.

وسيتضمن حفل الإعلان عن الخطة كلمات لكل من رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي، البنك الإسلامي، ومجلس الإنماء والإعمار، بحضور رسمي ودبلوماسي، يلي ذلك حلقات نقاش فنية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي شريك في الطب الحديث" في مستشفى سيدة زغرتا
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 16:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة العامة أدانت الاعتداء على ممرّض في مستشفى طرابلس الحكومي
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 16:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة أكد قرب انطلاق تنفيذ مستشفى أكروم الحكومي
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 16:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"الصحة" استنكرت الاعتداء على الطاقم الطبي في مستشفى سير الضنية: ما حصل مرفوض
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 16:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الإنماء والإعمار

وزارة الصحة العامة

البنك الدولي

مستشفى حكومي

وزير الصحة

اللبنانية

دبلوماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:21 | 2025-12-10
Lebanon24
09:13 | 2025-12-10
Lebanon24
09:00 | 2025-12-10
Lebanon24
08:57 | 2025-12-10
Lebanon24
08:33 | 2025-12-10
Lebanon24
08:32 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24