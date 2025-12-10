"الصحة" تطلق خطة شاملة لتجهيز 33 مستشفى حكومي بمعدات حديثة

تعلن عند الساعة العاشرة قبل ظهر بعد غد الجمعة في السرايا الحكومية، عن إطلاق الخطة التنفيذية الشاملة لتجهيز 33 موزعة على مختلف المحافظات والمناطق .



وأوضحت الوزارة في بيان أن الخطة تشمل توزيع معدات حديثة ومتطورة بدأت بالوصول إلى ، بهدف تحقيق نهوض فعلي ومستدام في المستشفيات الحكومية، وإحداث إصلاح ملموس في القطاع الصحي العام. وأكدت الوزارة أن المستشفيات الحكومية كانت دائمًا خط الدفاع الأول لصحة المواطنين، لا سيما ذوي القدرات المحدودة، في مواجهة مختلف الأزمات الأمنية، الصحية والمالية، بما في ذلك جائحة وفاشية الكوليرا وتدهور قيمة العملة الوطنية.



وأضاف البيان أن الخطة ستمول لأول مرة بمبلغ 95 مليون دولار، مقدم من والبنك الإسلامي، على أن يتم التنفيذ بالتعاون بين العامة ومجلس الإنماء والإعمار، لتجهيز المستشفيات وتحديثها وتطويرها بطريقة ممنهجة ومدروسة.



وسيتضمن حفل الإعلان عن الخطة كلمات لكل من رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي، البنك الإسلامي، ومجلس الإنماء والإعمار، بحضور رسمي ودبلوماسي، يلي ذلك حلقات نقاش فنية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.

