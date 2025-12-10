إشكال وإطلاق نار في أبي سمراء.. والسبب؟

وقع إشكال في منطقة أبي سمراء بين عدد من الشبان بالقرب من مطعم رنوش في ، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء من دون وقوع إصابات، مع فرار المتسببين بالإشكال، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



وعلى الفور حضرت قوة من الجيش والمخابرات إلى المكان، ويجري العمل على تعقّب الفاعلين تمهيدًا لتوقيفهم.



وأشارت مصادر إلى أن الإشكال وإطلاق النار جاءا على خلفية ركن سيارة.

