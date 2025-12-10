تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

القاضية عون تؤكد أن الأموال المحولة خلال وبعد 17 تشرين غير شرعية ويجب استعادتها

Lebanon 24
10-12-2025 | 12:59
A-
A+

Doc-P-1453346-639009937838697919.png
Doc-P-1453346-639009937838697919.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت القاضية غادة عون عبر حسابها على منصة "أكس": "الرئيس شعيتو يطالب المصارف بإعادة مبالغ التحويلات الحاصلة من قبل المصارف بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩، نشد على يده للرئيس شعيتو. مع الاشارة الى انني شخصيا عندما كنت في النيابة العامة في جبل لبنان  ادعيت على بعض المصارف الذين استفادوا من قروض من  البنك المركزي في اوج الازمة، بلغت ٨ مليار $ وحولوا منها الى الخارج 3 مليارات و 500 مليون $ بعد ١٧ تشرين وفقا لمستندات ثابتة صادرة عن مصرف لبنان.

نعم المطلوب اعادة هذه الاموال، لا الاكتفاء بفرض ضريبة على من حول لان هذه اموال غير شرعية، لان التحويلات خاصلة في وقت كانت المصارف قد توقفت عن الدفع وقامت بالتالي وبعد التوقف عن الدفع بتبديد اموال المودعين وتحويلها الى الخارج وهذه  تنطبق على وصف جرائم  تبييض اموال والافلاس الاحتيالي، فضلا عن ان التحويلات الضخمة التي حصلت قبل ١٧ تشرين يجب ايضا  إعادتها لانها اموال المودعين ولأن التصرف بها يعتبر بمثابة delit d initié ، يعاقب عليه القانون، نتيجة استفادة المصرفي من معلومات مميزة ليست بمتناول الجمهور ، قام هؤلاء على أساسها بإجراء التحويلات الى الخارج".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البستاني: بدء ورود تحويلات معاكسة للأموال المحوَّلة خلال الأزمة المصرفية
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية إعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج بدأت.. هل من أرقام دقيقة؟
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية: دمشق تسلم 17 مواطنا لبنانيا إلى السلطات اللبنانية كانوا قد احتُجزوا لدى الأمن بمحافظة طرطوس إثر دخولهم المياه الإقليمية بطريقة غير شرعية
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أرقام عالمية تؤكد: شبكة آيفون 17 أسرع بكثير من آيفون 16
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة العامة

البنك المركزي

مصرف لبنان

جبل لبنان

غادة عون

النيابة

لبنان

شعيتو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:53 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:44 | 2025-12-10
Lebanon24
16:28 | 2025-12-10
Lebanon24
16:25 | 2025-12-10
Lebanon24
15:56 | 2025-12-10
Lebanon24
15:41 | 2025-12-10
Lebanon24
15:10 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24