لبنان
سوريا تتهم لبنان بعدم الجدية في ملف المعتقلين السوريين
Lebanon 24
10-12-2025
|
12:50
وصف مصدر سوري رسمي الاجتماع القضائي في
دمشق
بأن "الطرف اللبناني لا يتعامل بالجدّية والحزم اللازمين لحسم ملف المعتقلين السوريين في السجون
اللبنانية
وهناك إصرار على توجيه تهم جزائية لبعض الموقوفين رغم تقديمنا أدلّة تُثبت عكس ذلك".
لبنان
عربي-دولي
اللبنانية
دمشق
