سوريا تتهم لبنان بعدم الجدية في ملف المعتقلين السوريين

وصف مصدر سوري رسمي الاجتماع القضائي في بأن "الطرف اللبناني لا يتعامل بالجدّية والحزم اللازمين لحسم ملف المعتقلين السوريين في السجون وهناك إصرار على توجيه تهم جزائية لبعض الموقوفين رغم تقديمنا أدلّة تُثبت عكس ذلك".

