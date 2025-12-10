مخزومي يقترح خفض سن الاقتراع إلى 18 عامًا في لبنان

وقعتُ إلى جانب عدد من زملائي النواب طلب تعديل المادة 21 من الدستور اللبناني لخفض سن الاقتراع، بحيث يصبح لمن أكمل الـ 18 من العمر، الحق في أن يكون ناخبًا إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة بقانون الانتخاب. وذلك انطلاقًا من مبدأ أنه يحق لأبنائنا المشاركة في تقرير وبناء مستقبلهم أسوةً… pic.twitter.com/rP3fP3QEut
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) December 10, 2025
