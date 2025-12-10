مخزومي يقترح خفض سن الاقتراع إلى 18 عامًا في لبنان

كتب ، على منصة "أكس": "وقعت إلى جانب عدد من زملائي النواب، طلب تعديل المادة 21 من لخفض سن الاقتراع، بحيث يصبح لمن أكمل الـ18 من العمر، الحق في أن يكون ناخباً إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة بقانون الانتخاب، وذلك انطلاقًا من مبدأ أنه يحق لأبنائنا المشاركة في تقرير وبناء مستقبلهم، إسوة بباقي الدول التي تضع الأجيال ومستقبلها في مقدمة أولوياتها".

وقعتُ إلى جانب عدد من زملائي النواب طلب تعديل المادة 21 من اللبناني لخفض سن الاقتراع، بحيث يصبح لمن أكمل الـ 18 من العمر، الحق في أن يكون ناخبًا إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة بقانون الانتخاب. وذلك انطلاقًا من مبدأ أنه يحق لأبنائنا المشاركة في تقرير وبناء مستقبلهم أسوةً… pic.twitter.com/rP3fP3QEut — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) December 10, 2025