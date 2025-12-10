فاجعة في عكار.. وفاة أم ورضيعها أثناء الولادة!

توفيّت سيّدة ورضيعها خلال عملية ولادة متعثّرة داخل أحد المستوصفات في ، حيث حاولت قابلة قانونية إجراء الولادة قبل أن تتعقّد الحالة، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



ورغم الاتصال بعائلة السيدة لنقلها إلى المستشفى عند الثالثة بعد الظهر، لكن بيانات اظهرت أنّها وصلت عند السابعة مساءً، رغم أن المسافة لا تتجاوز 30 دقيقة.



التحقيقات التي تشرف عليها ونقابة القابلات تتركّز على أسباب التأخير في النقل وتحديد المسؤوليات الطبية والإدارية، فيما تطالب العائلة بمحاسبة كل من يثبت تقصيره.

