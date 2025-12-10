طهران: الحوار مستمر مع بيروت رغم التصريحات الأخيرة

أشار سفير بالقاهرة، بور، إلى "أن الحوار ممتد بين وبيروت رغم تصريحات رجّي".

وقال "إن تصريحات وزير خارجية لا تعبر عن رأي حكومته".

وأفاد بأن "من حق لبنان أن يحدد ملاحظاته بشأن مكان اللقاء".

وتابع "أن الخارجية هي من تعبر عن سياسة إيران وليس ".

وأكد "أن يدافع عن نفسه وعن المجتمع في لبنان". (الحدث)

