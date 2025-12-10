إنذار أميركي للبنان.. هذا مضمونه

كشفت معلومات صحافية، عن أن الوفد الأميركي حمل رسالة تحذيرية مفادها أنهم سيخسرون الاهتمام الأميركي في حال لم يقم بما هو مطلوب منه، من حصر السلاح إلى إقرار الإصلاحات الاقتصادية قبل نهاية العام الحالي.



وأكدت المعلومات أن الوفد حمل إنذارًا اقتصاديًّا إصلاحيًّا لإقرار القوانين الإصلاحية وإلا خسارة الدعم الأميركي في أكثر من مجال، ومن ضمنها القروض الأربعة المقدمة من والتي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.

