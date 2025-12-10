تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

غراهام: لا مستقبل للبنان طالما انه يتسامح مع حزب الله

Lebanon 24
10-12-2025 | 23:42
أشار السيناتور الأميركي ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن لا مستقبل للبنان طالما انه يتسامح مع "الحزب" المسلّح وأن طريق التطبيع تمرّ عبر تفكيك كلّ "ميليشيات إيران"

كما عبّر عن تأييده لعملية مصادرة ناقلة النفط قبالة السواحل الفنزويلية، والتي كانت تُستخدم – بحسب ما أفاد – في نقل نفط إيراني وفنزويلي خاضع للعقوبات.

ورأى عبر اكس أن فنزويلا تعمل منذ سنوات كدولة يحكمها نظام ديكتاتوري يرتبط بأنشطة مخدّرات وإرهاب، على حدّ وصفه، وأن هذا النموذج يمكن أن يمتد إلى أسطول الناقلات غير الشرعي الذي يُقال إنه يموّل المجهود الحربي الروسي.

وأشار إلى أنه، من وجهة نظره، آن الأوان لإنهاء ما وصفه بـ"نظام الرعب” الذي يقوده نيكولاس مادورو، معتبرًا أن ذلك سيفسح المجال أمام الشعب الفنزويلي لنيل حريته ويفتح الباب أمام تحالفات جديدة مع الولايات المتحدة تعود بالنفع على الطرفين.

كما أشاد بما اعتبره التزام الرئيس ترامب بمواجهة الدول المصنفة كدول راعية للنشاطات غير القانونية، بما في ذلك التنظيمات والعصابات المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، مؤكّدًا أن مثل هذه الإجراءات قد تساهم  في إنقاذ آلاف الأرواح.

 
 
 
 
 
 
