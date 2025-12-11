عيد الميلاد… بـ 35$

تفاعلت في الساعات الأخيرة شكاوى عدد من أهالي الطلاب بعد تلقّيهم تعميماً من إحدى المدارس يطلب منهم تسديد مبلغ 35 دولاراً عن كل تلميذ، كمساهمة في نشاطات "مهرجان الميلاد".

ورغم تفهّم الأهالي لأهمية الاحتفال بالعيد وما يحمله من فرح للتلاميذ، إلا أنّ الاعتراض يتركّز على المبلغ المرتفع في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اللبنانيون، والتكاليف المتراكمة التي تتحوّل مع الوقت إلى عبء شهري إضافي على الأسر.

الأهالي اعتبروا أنّ "الاحتفال بالميلاد لا يجب أن يتحوّل إلى رفاهية باهظة الثمن"، خصوصاً أن الأنشطة المذكورة لا تبدو استثنائية مقارنة بسنوات سابقة، فيما يرى آخرون أنّ المدارس باتت تميل إلى تحميل الأهل كلفة أي نشاط مهما كان بسيطاً.

وفيما تنتظر العائلات توضيحات بشأن وجهة الإنفاق، يطرح السؤال نفسه كل عام:

هل أصبحت المناسبات المدرسية امتيازاً لمن يستطيع الدفع؟ أم أنّ من واجب المؤسسات التربوية تخفيف الأعباء لا زيادتها؟









