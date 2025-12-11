تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عن البطاقة الصحية... نقولا: تقدمت بها عندما كنت نائباً

Lebanon 24
11-12-2025 | 02:51
قال النائب السابق الدكتور نبيل نقولا في بيان:"وصلني ان احد النواب تكلم عن البطاقة الصحية والضمان الإجتماعي، وقد هالني الموضوع خصوصا إهمال النواب منذ اعوام لما كنت قد تقدمت به عندما كنت نائبا، ولم يؤخذ به في ذلك الوقت، واليوم استفاقوا فجأة دون ذكر من قام به في ذلك الوقت ويحاولون تعويم أنفسهم".

 

ولفت إلى ان "هذه البطاقة الّتي تشبه بطاقات الإعتماد المصرفية، تحتوي على المعطيات الطبية لحاملِها، والمخزَّنة في الرقيقة المعالجة (puce)، وتحمل رقم ضمان المريض وصورته الشمسية، ويستعملها المريض للدفع مباشرةً للطبيب أو المستشفى أو الصيدلية، حصّة الضمان الاجتماعي. وبيّن الفيديو أنّ السجلّ الطبي يتضمّن تاريخ المريض الصحي كاملًا، الفحوص المخبرية والإشعاعية، الأمراض، الحساسية، الأدوية والعمليات، وعندما يَصِل الطبيب المُعالِج، البطاقة الصحية بحاسوبه، يظهر أمامه سجلّ المريض الطبي".

 

واشار الى ان "مميّزات البطاقة الإلكترونية، هي: سرعة التشخيص والعلاج، تجنّب الأخطاء الطبية، تخفيض التكاليف، وقف الهدر والتخفيف عن كاهل المواطن"، لافتا الى ان "المواطن بإمكانه الدفع عن طريق البطاقة، حصة الضمان الاجتماعي للمستشفى، للصيدلية، لطبيب الأسنان (وذلك بعد إدراج طب الأسنان ضمن تقديمات الضمان الإجتماعي)، للطبيب المختص، للمختبر والأعمال الطبية".

 

وختم:" ان البطاقة الصحية الإلكترونية تسهّل إجراءات الفرد، فلا يهدر وقتًا قبل الحصول على رعايته. وبفضل البطاقة الإلكترونية، وبالاقتران مع نظام télétransmission، يرسم المهنيّون الصحيّون الّذين يستشيرهم الفرد، صحائف الرعاية الإلكتروينة، ويرسلونها إلى الضمان الاجتماعي مباشرةً من حواسيبهم"، كاشفا أنّ "الضمان الاجتماعي يقوم مباشرة بدفع حصّته خلال البطاقة، في حين يدفع المواطن الحصة المتوجّبة عليه".

مواضيع ذات صلة
عون ناقش وعبدالله البطاقة الصحية واستقبل خضر
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
التجمع الطبي الببناني: البطاقة الصحية للجميع
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: مستعدون لبحث تحضيرات القمة بين بوتين وترامب عندما تقدم أميركا مقترحا جديدا للقاء
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: مجلس الوزراء قرّر إرسال مشروع قانون معجّل مكرّر حول قانون الانتخاب يقضي بتعليق المواد القانونية المتعلقّة باقتراع المغتربين للنواب الـ6 وإلغاء البطاقة الممغنطة واعتماد مراكز كبرى تسمح للمغتربين بالاقتراع
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24

