تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كهرباء لبنان: إجراءات احترازية لحين توريد شحنة الغاز أويل المخصصة

Lebanon 24
11-12-2025 | 03:01
A-
A+
Doc-P-1453568-639010443285636866.png
Doc-P-1453568-639010443285636866.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيانه انه لما كان من المفترض أن يتم توريد لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، شحنة من مادة الغاز أويل بتاريخ ما بين 05-08/12/2025، ولما كان بحسب آخر المعطيات المتوفرة، قد طرأ تأخير على موعد تسليم الشحنة المعنية، إذ باتت من المرتقب أن تصل إلى المياه الإقليمية اللبنانية بتاريخ 12/12/2025 ظهرًا، الأمر الذي انعكس سلبًا على خزين مادة الغاز أويل لدى مؤسسة كهرباء لبنان، لا سيما في كل من معملي الزهراني ودير عمار إذ تدنى بشكل حاد جدًا وشارف على النفاذ.
وإزاء هذا الوضع الخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، تفيد المؤسسة أنها قامت باتخاذ إجراءات احترازية لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع، والمحافظة على التغذية بالتيار الكهربائي للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة...)، وتجنب العتمة الشاملة، بحيث أنها قد قامت بإيقاف بصورة قسرية بعد ذروة ليل الأربعاء الواقع فيه 10/12/2025، مجموعة إنتاجية واحدة في معمل الزهراني للمحافظة على خزينه، والإبقاء على مجموعة غازية واحدة في معمل دير عمار مع نصف مجموعة بخارية؛ على أن يتم إعادة وضع تلك المجموعة مجددًا في الخدمة في معمل الزهراني فور وصول وتفريغ حمولة الباخرة المعنية وإعادة التغذية إلى ما كانت عليه.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إجراءات احترازية لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية.. هذا ما أعلنه مصرف لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:26:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الطاقة الإسرائيلية: هناك قضايا تحتاج لحل بشأن صفقة توريد الغاز بين إسرائيل ومصر
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:26:56 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: قررنا وقف جميع إجراءات البت في طلبات اللجوء لحين القيام بتدقيق إضافي
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:26:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز خلال اقتحامها بلدة بدو شمال غربي القدس
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:26:56 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسة كهرباء لبنان

المديرية العامة

كهرباء لبنان

وزارة الطاقة

اللبنانية

الزهراني

دير عمار

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:17 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:13 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:04 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2025-12-11
Lebanon24
04:17 | 2025-12-11
Lebanon24
04:15 | 2025-12-11
Lebanon24
04:13 | 2025-12-11
Lebanon24
04:04 | 2025-12-11
Lebanon24
04:03 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24