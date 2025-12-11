هاشم: تهديد المطار والتصعيد ليسا جديدَين إنما مستمران منذ أشهر

أشار النائب قاسم هاشم إلى أن "زيارة السفير الأميركي للرئيس نبيه بري كانت إيجابية، وشكّلت تفاهماً حول الموقف اللبناني في ما خص ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان على لبنان".
وأكد في حديث الى "صوت كل لبنان" "أننا أمام عدوّ متفلّت لم يلتزم يوماً أي قرار منذ أكثر من سنة، رغم التزام لبنان كل القرارات"، لافتا الى ان "الجيش اللبناني يقوم بمهامه على أكمل وجه، لكن هناك أهدافا لهذا العدو تتجاوز مسألة السلاح غير الشرعي".
ورأى ان "التهديد الإسرائيلي لم يتوقّف يوماً والحرب على لبنان قائمة وتتصاعد يوماً بعد يوم"، مشيرا الى أن "تهديد المطار والتصعيد ليسا جديدَين إنما مستمران منذ أشهر".