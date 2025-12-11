هاشم: تهديد المطار والتصعيد ليسا جديدَين إنما مستمران منذ أشهر

أشار إلى أن "زيارة السفير الأميركي للرئيس كانت إيجابية، وشكّلت تفاهماً حول في ما خص ضرورة الضغط على لوقف العدوان على ".

وأكد في حديث الى "صوت كل لبنان" "أننا أمام عدوّ متفلّت لم يلتزم يوماً أي قرار منذ أكثر من سنة، رغم لبنان كل القرارات"، لافتا الى ان " يقوم بمهامه على أكمل وجه، لكن هناك أهدافا لهذا العدو تتجاوز مسألة السلاح غير الشرعي".

ورأى ان "التهديد لم يتوقّف يوماً والحرب على لبنان قائمة وتتصاعد يوماً بعد يوم"، مشيرا الى أن "تهديد والتصعيد ليسا جديدَين إنما مستمران منذ أشهر".