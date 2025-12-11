شراكة استراتيجية بين مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية والجامعة اللبنانية الأميركية

وقّعت "مؤسسة ميشال للتنمية المحلية" (MIF) والجامعة الأميركية (LAU) مذكرة تفاهم استراتيجية في مقرّ المؤسسة في عمشيت، إيذانًا بإطلاق شراكة طويلة الأمد تجمع بين خبرات العمل الأهلي والتميّز الأكاديمي، بهدف دفع عجلة التنمية المحلية المستدامة في مختلف المناطق اللبنانية.

وقّع الاتفاق كلّ من الدكتور طوني عيسى ورئيس الجامعة الدكتور عبدالله ، تعبيرًا عن الالتزام المشترك بتعزيز البحث التطبيقي، وإشراك الطلاب، وتنفيذ مبادرات تنموية تتمحور حول المجتمع وتستجيب للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية الفعلية، من خلال الربط بين التميّز الأكاديمي في LAU والحضور الميداني والخبرة التنموية لمؤسسة MIF، ترسي مذكرة التفاهم منصة تعاون متكاملة تشمل البحث والتعليم والابتكار وخدمة المجتمع.

ورأى ميشال عيسى للتنمية المحلية، طوني عيسى ان هذه الاتفاقية تجسد رسالتنا في إدخال البحث العلمي الرفيع، وطاقة الشباب، والتفكير الابتكاري إلى صميم عملية التنمية المحلية في . وبالشراكة مع LAU، نهدف إلى إطلاق مشاريع ذات أثر فعلي، منبثقة من المجتمع المحلي ومستدامة على المدى ".

الدكتور شوقي عبدالله أكد ، الجامعة المسؤولية المجتمعية"، مشيرا إلى ان "هذه الشراكة تُجسّد التزام LAU بربط المعرفة الاكاديمية بحاجات المجتمع، وتُمكّن طلابنا وأعضاء هيئتنا التعليمية من الإسهام بفاعلية في مسار التنمية في لبنان".

وتولي الشراكة اهتمامًا خاصًا بقضاء ، حيث تنشط مؤسسة MIF منذ عام 2012، مع قابلية التوسّع لتشمل مناطق أخرى. وبموجب هذا التعاون، ستوجّه الأبحاث نحو التطبيق العملي، فيما يسهم الطلاب في ابتكار حلول ملموسة تعزّز صمود المجتمعات المحلية وتنميتها.