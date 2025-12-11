الجميّل استقبل وفد الجامعة اللبنانية الكندية

استقبل رئيس الجميّل في بيت المركزي في الصيفي وفدا من الكندية برئاسة مؤسس الجامعة ورئيسها الأعلى الدكتور روني أبي نخلة (Chancellor)، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي بين الجامعة اللبنانية الكندية وحزب الكتائب يهدف إلى تعزيز العمل المشترك في المجالات الأكاديمية، التدريبية، والبحثية، بما يساهم في دعم الطلاب والشباب وتطوير قدراتهم المهنية والعلمية، وذلك في حضور رئيس الجامعة الدكتور جلال الحلواني، نائب القبول والتسجيل الاستاذ جرجس سمعان، الامبن العام لحزب الكتائب اللبنانية وليد فارس، رئيس المجلس في الحزب الدكتور شليطا بو طانيوس، مسؤولة مكتب كريستال كعدي

وأكد الجميّل " أهمية هذا التعاون في تطوير بيئة تعليمية متقدمة وشراكة مستدامة تُسهم في تمكين الشباب اللبناني وإعدادهم لسوق العمل.