الجميّل استقبل وفد الجامعة اللبنانية الكندية

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفدا من الجامعة اللبنانية الكندية برئاسة مؤسس الجامعة ورئيسها الأعلى الدكتور روني أبي نخلة (Chancellor)، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي بين الجامعة اللبنانية الكندية وحزب الكتائب يهدف إلى تعزيز العمل المشترك في المجالات الأكاديمية، التدريبية، والبحثية، بما يساهم في دعم الطلاب والشباب وتطوير قدراتهم المهنية والعلمية، وذلك في حضور رئيس الجامعة الدكتور جلال الحلواني، نائب مدير مكتب القبول والتسجيل الاستاذ جرجس سمعان، الامبن العام لحزب الكتائب اللبنانية وليد فارس، رئيس المجلس التربوي في الحزب الدكتور شليطا بو طانيوس، مسؤولة مكتب الشؤون الاجتماعية كريستال كعدي
وأكد الجميّل " أهمية هذا التعاون في تطوير بيئة تعليمية متقدمة وشراكة مستدامة تُسهم في تمكين الشباب اللبناني وإعدادهم لسوق العمل.