إصابة لبناني بإنفجار لغم ارضي عند الحدود السورية - اللبنانية

أدى إنفجار لغم ارضي عند - من جهة إلى جرح مواطن لبناني يدعى "ك.إبراهيم" من بلدة وقد تم نقله إلى مستشفيات لتلقي العلاج، وفق ما أفادت مندوبة " ".

Advertisement