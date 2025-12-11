تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رابطة التعليم الأساسي تحذر عبر "لبنان٢٤": الخطوات المقبلة ستترجم في الشارع
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
11-12-2025
|
04:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس
رابطة التعليم الأساسي
حسين جواد
في حديث لـ"
لبنان 24
" "أن الإضراب الذي ينفذه المعلمون في القطاع الرسمي يهدف إلى تأكيد الحقوق المعيشية المسلوبة وحض الحكومة على التعامل بجدية مع مطالب الأساتذة، بعد أشهر من الوعود وعدم التجاوب".
وأوضح جواد "أن المطالب تشمل ضم كل الملحقات إلى أساس الراتب ورفع الراتب إلى 37 ضعفًا، في مقابل الراتب الحالي البالغ 13 ضعفًا زائد مثابرة، وهو ما يعتبر غير كافٍ لتغطية احتياجات الأسرة المكونة من أب وأم وثلاثة أولاد".
وأشار إلى "أن الإضراب الحالي تحذيري قبل خطوات تصعيدية أكبر، موضحًا أنه سيتم تنفيذ إضراب ليومين الأسبوع المقبل، يترافق مع اعتصام وتظاهرة يوم الأربعاء، للضغط على الحكومة التي لم تتجاوب بعد، ولحثها على إدراج هذا الملف على جدول أعمال
مجلس الوزراء
من دون مماطلة".
وأكد جواد "أن الرابطة لن تنتظر أكثر، وأن الشارع قد يكون السبيل الوحيد لتحقيق المطالب في ظل استمرار سياسة المماطلة والتسويف والترقيع".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي اعلنت تضامنها مع رابطة موظفي القطاع العام
Lebanon 24
رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي اعلنت تضامنها مع رابطة موظفي القطاع العام
11/12/2025 14:05:27
11/12/2025 14:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ورشة نقابية لرابطة المتعاقدين بالتعليم الأساسي بدعم نروجي في سن الفيل
Lebanon 24
ورشة نقابية لرابطة المتعاقدين بالتعليم الأساسي بدعم نروجي في سن الفيل
11/12/2025 14:05:27
11/12/2025 14:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي قررت التعبير في الشارع لإيصال صوت الأساتذة والمعلمين
Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي قررت التعبير في الشارع لإيصال صوت الأساتذة والمعلمين
11/12/2025 14:05:27
11/12/2025 14:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري تابعت مع رابطة متعاقدي الأساسي ملف التفرغ
Lebanon 24
بهية الحريري تابعت مع رابطة متعاقدي الأساسي ملف التفرغ
11/12/2025 14:05:27
11/12/2025 14:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
التعليم الأساسي
رابطة التعليم
مجلس الوزراء
رئيس رابطة
لبنان 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذا وقت الدبلوماسيّة والعودة إلى الدولة والجيش
Lebanon 24
هذا وقت الدبلوماسيّة والعودة إلى الدولة والجيش
07:00 | 2025-12-11
11/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الهيئة المنظمة للاتصالات تنشر نظامَي الترخيص وإدارة الترددات في الجريدة الرسمية
Lebanon 24
الهيئة المنظمة للاتصالات تنشر نظامَي الترخيص وإدارة الترددات في الجريدة الرسمية
06:54 | 2025-12-11
11/12/2025 06:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون لمجلس كنائس الشرق الأوسط: رسالتكم هي توطيد الحضور المسيحي في الشرق ليكون ثابتا في خدمة قضية الإنسان
Lebanon 24
الرئيس عون لمجلس كنائس الشرق الأوسط: رسالتكم هي توطيد الحضور المسيحي في الشرق ليكون ثابتا في خدمة قضية الإنسان
06:47 | 2025-12-11
11/12/2025 06:47:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بري: "ما حدا يهدد اللبنانيين"
Lebanon 24
بري: "ما حدا يهدد اللبنانيين"
06:45 | 2025-12-11
11/12/2025 06:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب مهدّد ويتجوّل فرحا بالأعياد؟!
Lebanon 24
نائب مهدّد ويتجوّل فرحا بالأعياد؟!
06:39 | 2025-12-11
11/12/2025 06:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
Lebanon 24
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
07:59 | 2025-12-10
10/12/2025 07:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
10:30 | 2025-12-10
10/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب
Lebanon 24
تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب
10:00 | 2025-12-10
10/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
14:59 | 2025-12-10
10/12/2025 02:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تحولات اقليمية تسابق التقدم الاسرائيلي
Lebanon 24
تحولات اقليمية تسابق التقدم الاسرائيلي
11:00 | 2025-12-10
10/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
07:00 | 2025-12-11
هذا وقت الدبلوماسيّة والعودة إلى الدولة والجيش
06:54 | 2025-12-11
الهيئة المنظمة للاتصالات تنشر نظامَي الترخيص وإدارة الترددات في الجريدة الرسمية
06:47 | 2025-12-11
الرئيس عون لمجلس كنائس الشرق الأوسط: رسالتكم هي توطيد الحضور المسيحي في الشرق ليكون ثابتا في خدمة قضية الإنسان
06:45 | 2025-12-11
بري: "ما حدا يهدد اللبنانيين"
06:39 | 2025-12-11
نائب مهدّد ويتجوّل فرحا بالأعياد؟!
06:39 | 2025-12-11
اتصال هاتفي بين رجي ووزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني: التعاون لمنع أي تصعيد إسرائيلي
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 14:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 14:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
11/12/2025 14:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24