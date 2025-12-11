تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

رابطة التعليم الأساسي تحذر عبر "لبنان٢٤": الخطوات المقبلة ستترجم في الشارع

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-12-2025 | 04:10
أكد رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد في حديث لـ"لبنان 24" "أن الإضراب الذي ينفذه المعلمون في القطاع الرسمي يهدف إلى تأكيد الحقوق المعيشية المسلوبة وحض الحكومة على التعامل بجدية مع مطالب الأساتذة، بعد أشهر من الوعود وعدم التجاوب".

وأوضح جواد "أن المطالب تشمل ضم كل الملحقات إلى أساس الراتب ورفع الراتب إلى 37 ضعفًا، في مقابل الراتب الحالي البالغ 13 ضعفًا زائد مثابرة، وهو ما يعتبر غير كافٍ لتغطية احتياجات الأسرة المكونة من أب وأم وثلاثة أولاد".

وأشار إلى "أن الإضراب الحالي تحذيري قبل خطوات تصعيدية أكبر، موضحًا أنه سيتم تنفيذ إضراب ليومين الأسبوع المقبل، يترافق مع اعتصام وتظاهرة يوم الأربعاء، للضغط على الحكومة التي لم تتجاوب بعد، ولحثها على إدراج هذا الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء من دون مماطلة".

وأكد جواد "أن الرابطة لن تنتظر أكثر، وأن الشارع قد يكون السبيل الوحيد لتحقيق المطالب في ظل استمرار سياسة المماطلة والتسويف والترقيع".
لبنان

خاص

رادار لبنان24

التعليم الأساسي

رابطة التعليم

مجلس الوزراء

رئيس رابطة

لبنان 24

"خاص لبنان24"

