في عكار.. سوري قتل زوجته وهرب

أفادت مندوبة " " عن العثور على جثة السيدة "ه.ه" داخل منزلها في منطقة الزراعة - في ، مصابة بطلق ناري في رأسها.

وقد حضرت الأدلة الجنائية إلى الموقع وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.



وبحسب المعلومات، فإن محمود ظاهر الحمد، من مواليد ١٩٩٣، سوري الجنسية، اقدم على قتل زوجته عبر اطلاق اعيرة نارية بإتجاه رأسها من رشاش حربي وارداها قتيله على الفور، داخل منزلهما الزوجي في محلة مشتل الزراعة في منطقة العبدة - عكار.

وترجح المصادر ان القاتل بعد تنفيذ جريمته قد فر بإتجاه الاراضي .