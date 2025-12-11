في أقل من 24 ساعة.. بري يلتقي للمرة الثانية السفير الأميركي في عين التينة

استقبل ، ظهر اليوم، السفير الأميركي في ميشال عيسى، في زيارة تعتبر الثانية خلال أقل من 24 ساعة.



وكان قد إستقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان (ATFL) السفير إدوارد غابرييل، يوم أمس، الأربعاء، على رأس وفد من المجموعة مع وفد ضم عدد من الخبراء المتخصصين من ومن الاميركية، بحضور السفير لدى لبنان ميشال عيسى والمستشار الاعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان، حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.



وبعد اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة تحدث السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى قائلاً: "أود أن أشكر دولة الرئيس الذي أتاح لنا بأن نأتي بقسم كبير من إلى لبنان لكي يسمعوا منه مباشرة ماهو الوضع، لأن عادة الأمور التي تصل إلى أميركا تصل ليست كما هو في لبنان، وعليه قدم رأيه مباشرة للوفد حول الوضع في لبنان، وآمل أن يكون الوفد قد فهم من الرئيس بري حقيقة ما يحصل.



وعن رأيه بتعيين السفير كرم في لجنة الميكانيزم والرسائل التي يريد الرئيس بري إيصالها للولايات المتحدة، اجاب عيسى: "أعتقد أن الرئيس بري قد أوصل الأشياء التي كان يجب على الوفد أن يعرفها، لأنه كما قلت بأن الاشياء تصل إلى أميركا في بعض الاحيان مختلفة عما يجب ان تصل، أما بالنسبة للمفاوضات التي تحصل الان علينا ألا نحكم على الامور أو ان نعطيها الأهمية منذ اليوم الأول، وكما سبق وقلت منذ يومين علينا أن نفتح الأبواب وليعط كل واحد رأيه".



وحول إستمرار الإعتداءات والمساعدات الأميركية للجيش، قال السفير الاميركي: "المساعدات مستمرة ولم تتوقف يوما، وكما قلت أن المفاوضات بدأت وهذا لا يعني بأن ستتوقف وهم يعتقدون أن الأمرين منفصلين وبعيدين عن بعضهما البعض، وأعتقد أنه يمكن من خلال التفاوض تقريب وجهات النظر".

