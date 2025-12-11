في أقل من 24 ساعة.. بري يلتقي للمرة الثانية السفير الأميركي في عين التينة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ظهر اليوم، السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، في زيارة تعتبر الثانية خلال أقل من 24 ساعة.
وكان قد إستقبل بري
في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان (ATFL) السفير إدوارد غابرييل، يوم أمس، الأربعاء، على رأس وفد من المجموعة مع وفد ضم عدد من الخبراء المتخصصين من واشنطن
ومن الولايات المتحدة
الاميركية، بحضور السفير الاميركي
لدى لبنان ميشال عيسى والمستشار الاعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان، حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.
وبعد اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة تحدث السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى قائلاً: "أود أن أشكر دولة الرئيس نبيه بري
الذي أتاح لنا بأن نأتي بقسم كبير من الأميركيين
إلى لبنان لكي يسمعوا منه مباشرة ماهو الوضع، لأن عادة الأمور التي تصل إلى أميركا تصل ليست كما هو في لبنان، وعليه الرئيس بري
قدم رأيه مباشرة للوفد حول الوضع في لبنان، وآمل أن يكون الوفد قد فهم من الرئيس بري حقيقة ما يحصل.
وعن رأيه بتعيين السفير كرم في لجنة الميكانيزم والرسائل التي يريد الرئيس بري إيصالها للولايات المتحدة، اجاب عيسى: "أعتقد أن الرئيس بري قد أوصل الأشياء التي كان يجب على الوفد أن يعرفها، لأنه كما قلت بأن الاشياء تصل إلى أميركا في بعض الاحيان مختلفة عما يجب ان تصل، أما بالنسبة للمفاوضات التي تحصل الان علينا ألا نحكم على الامور أو ان نعطيها الأهمية منذ اليوم الأول، وكما سبق وقلت منذ يومين علينا أن نفتح الأبواب وليعط كل واحد رأيه".
وحول إستمرار الإعتداءات الإسرائيلية
والمساعدات الأميركية للجيش، قال السفير الاميركي: "المساعدات مستمرة ولم تتوقف يوما، وكما قلت أن المفاوضات بدأت وهذا لا يعني بأن إسرائيل
ستتوقف وهم يعتقدون أن الأمرين منفصلين وبعيدين عن بعضهما البعض، وأعتقد أنه يمكن من خلال التفاوض تقريب وجهات النظر".