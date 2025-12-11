تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لجنة الشباب والرياضة بحثت إعادة تنظيم القطاع وتوحيد الشهادات والإجازات

Lebanon 24
11-12-2025 | 06:28
عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية اجتماعًا برئاسة النائب سيمون أبي رميا، وبمشاركة النواب وضاح الصادق، وينال الصلح، هاغوب ترزيان، إلياس إسطفان، ورازي الحاج، في حضور المدير العام للتعليم العالي بالتكليف في وزارة التربية الدكتور مازن الخطيب، ورئيسة مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة أندره نصور، بالإضافة إلى ممثلين عن الجامعة اللبنانية وعدد من الجامعات الخاصة، من بينها جامعة الروح القدس – الكسليك، الجامعة الأنطونية، وجامعة سيدة اللويزة (NDU).

تمحور النقاش حول الشهادات والإجازات في المجال الرياضي، حيث لوحظ فوضى كبيرة وتفاوت في المناهج في ظل غياب المصطلحات الموحدة والمعايير الأكاديمية المشتركة. وأكد المجتمعون على الحاجة الملحة لإعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي.

وأشار الاجتماع إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب سابقًا لتنظيم أندية اللياقة البدنية، وكشف أن عدداً كبيراً من المدربين العاملين في هذه الأندية لا يحملون شهادات جامعية معترف بها، ويكتفون بدورات عبر الإنترنت من معاهد غير مرخصة.

وفي ختام الاجتماع، تقرّر تشكيل لجنة تنسيق تضم ممثلين عن لجنة الشباب والرياضة، وزارتي التربية والشباب والرياضة، والجامعات الرسمية والخاصة، لتعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالشهادات والإجازات الرياضية، إعادة النظر في المناهج التعليمية الخاصة بالقطاع الرياضي، تطوير القوانين المعمول بها بما يتناسب مع متطلبات العصر.

كما جدد النائب سيمون أبي رميا الدعوة إلى إقرار اقتراح القانون الذي قدمه سابقًا لإدراج مادة الرياضة ضمن المواد الأساسية في الامتحانات الرسمية.
