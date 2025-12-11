اتصال هاتفي بين رجي ووزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني: التعاون لمنع أي تصعيد إسرائيلي

تلقى والمغتربين ، اتصالاً هاتفياً من وزير وشمال في المتحدة هاميش فالكونر، وجرى البحث خلاله في آخر التطورات في والمنطقة.



وأعرب الوزير عن استعداد بلاده "لمساعدة لبنان للحؤول دون تنفيذ تهديداتها التصعيدية، ودعم الجيش لتمكينه من تطبيق قرار الحكومة بفرض سيادتها على كامل الأراضي ووحصر السلاح بيد قواها الشرعية".

Advertisement