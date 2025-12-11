تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الهيئة المنظمة للاتصالات تنشر نظامَي الترخيص وإدارة الترددات في الجريدة الرسمية
Lebanon 24
11-12-2025
|
06:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الهيئة المنظمة للاتصالات أنه "نشر اليوم في
الجريدة الرسمية
نظامان أساسيان من أنظمة الهيئة المنظمة للاتصالات، هما: النظام الخاص بأصول الترخيص لمقدّمي
خدمات الاتصالات
ونظام أصول إدارة حيّز الترددات اللاسلكية والترخيص باستعماله. ويُشكّل صدور هذين النظامين ودخولهما حيّز التنفيذ أوّل تطوّر تنظيمي جوهري منذ ثلاثة عشر عاماً من الجمود المؤسسي، في خطوة تعكس تجديد الالتزام بإرساء حوكمة فعّالة لقطاع الاتصالات في
لبنان
".
ويعد النظامان وفق بيان الهيئة، ركيزة أساسية لقيام سوق اتصالات فاعل وتنافسي، إذ يحددان إطاراً تنظيمياً واضحاً وشفافاً، يعكس حرص الهيئة على ضمان بيئة عادلة لكل من مزوّدي الخدمات الحاليين والوافدين الجدد إلى السوق.
ولفت البيان الى أن نظام أصول الترخيص "يضع لمقدّمي خدمات الاتصالات القواعد والإجراءات الكاملة لمنح وتجديد وتعديل ونقل وتعليق وإلغاء التراخيص، كما يرسم المبادئ العامة التي تحكم عملية الترخيص، بما يضمن معاملة منصفة وشفافة لجميع طالبي التراخيص ومزوّدي الخدمات. أما نظام أصول إدارة حيّز الترددات اللاسلكية والترخيص باستعماله، فيحدّد الآليات التي تضمن تخصيصاً عادلاً وفعّالاً وشفافاً لموارد الطيف الترددي، ويعزّز دور الهيئة في التخطيط للطيف، وتخصيصه، ومراقبة حسن استخدامه، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية".
وللاطلاع على النظامين المذكورين، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tra.gov.lb
أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@tra.gov.l
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل يمكن حذف قرارات صدرت في الجريدة الرسمية العراقية؟
Lebanon 24
هل يمكن حذف قرارات صدرت في الجريدة الرسمية العراقية؟
11/12/2025 20:09:34
11/12/2025 20:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج يؤكد الالتزام بالإصلاح: الهيئة المنظمة تبدأ استلام مهامها رسميًا
Lebanon 24
الحاج يؤكد الالتزام بالإصلاح: الهيئة المنظمة تبدأ استلام مهامها رسميًا
11/12/2025 20:09:34
11/12/2025 20:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مراجعة أمام مجلس الشورى من وسيم منصور ضد تعيينات الهيئة الناظمة للاتصالات
Lebanon 24
مراجعة أمام مجلس الشورى من وسيم منصور ضد تعيينات الهيئة الناظمة للاتصالات
11/12/2025 20:09:34
11/12/2025 20:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ولازاريني ووفداً من إدارة مرفأ طرابلس
Lebanon 24
سلام استقبل الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ولازاريني ووفداً من إدارة مرفأ طرابلس
11/12/2025 20:09:34
11/12/2025 20:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
الجريدة الرسمية
خدمات الاتصالات
التزام
الترا
حسن ا
ساسي
مارس
تابع
قد يعجبك أيضاً
ضناوي يستقبل غزال: دعم الطرابلسيين يسرّع الإنطلاقة… وجولة عربية وأوروبية "لمنطقة إقتصادية"
Lebanon 24
ضناوي يستقبل غزال: دعم الطرابلسيين يسرّع الإنطلاقة… وجولة عربية وأوروبية "لمنطقة إقتصادية"
12:39 | 2025-12-11
11/12/2025 12:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أكثر من عام على فقدانه... العثور على جثمان شهيد في الجنوب (صورة)
Lebanon 24
بعد أكثر من عام على فقدانه... العثور على جثمان شهيد في الجنوب (صورة)
12:38 | 2025-12-11
11/12/2025 12:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
المعالجون الفيزيائيون يتلقّون التهاني بانتخاب مرقص الثلاثاء المقبل
Lebanon 24
المعالجون الفيزيائيون يتلقّون التهاني بانتخاب مرقص الثلاثاء المقبل
12:25 | 2025-12-11
11/12/2025 12:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الصليب الأحمر اللبناني يُعرب عن تقديره لشركة "ABC" لالتزامها المستمرّ منذ العام 2024
Lebanon 24
الصليب الأحمر اللبناني يُعرب عن تقديره لشركة "ABC" لالتزامها المستمرّ منذ العام 2024
12:22 | 2025-12-11
11/12/2025 12:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح: رفع "قيصر" إنذارٌ مبكر ولبنان لن يبقى رهينة سلاح خارج الدولة
Lebanon 24
عبد المسيح: رفع "قيصر" إنذارٌ مبكر ولبنان لن يبقى رهينة سلاح خارج الدولة
12:19 | 2025-12-11
11/12/2025 12:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
14:59 | 2025-12-10
10/12/2025 02:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
04:39 | 2025-12-11
11/12/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
16:44 | 2025-12-10
10/12/2025 04:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:39 | 2025-12-11
ضناوي يستقبل غزال: دعم الطرابلسيين يسرّع الإنطلاقة… وجولة عربية وأوروبية "لمنطقة إقتصادية"
12:38 | 2025-12-11
بعد أكثر من عام على فقدانه... العثور على جثمان شهيد في الجنوب (صورة)
12:25 | 2025-12-11
المعالجون الفيزيائيون يتلقّون التهاني بانتخاب مرقص الثلاثاء المقبل
12:22 | 2025-12-11
الصليب الأحمر اللبناني يُعرب عن تقديره لشركة "ABC" لالتزامها المستمرّ منذ العام 2024
12:19 | 2025-12-11
عبد المسيح: رفع "قيصر" إنذارٌ مبكر ولبنان لن يبقى رهينة سلاح خارج الدولة
12:00 | 2025-12-11
معلومات استخباراتية.. هذه خطة إسرائيل في جنوب لبنان
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
11/12/2025 20:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 20:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 20:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24