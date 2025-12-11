تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الهيئة المنظمة للاتصالات تنشر نظامَي الترخيص وإدارة الترددات في الجريدة الرسمية

Lebanon 24
11-12-2025 | 06:54
Doc-P-1453682-639010582764621947.png
Doc-P-1453682-639010582764621947.png photos 0
أعلنت الهيئة المنظمة للاتصالات أنه "نشر اليوم في الجريدة الرسمية نظامان أساسيان من أنظمة الهيئة المنظمة للاتصالات، هما: النظام الخاص بأصول الترخيص لمقدّمي خدمات الاتصالات ونظام أصول إدارة حيّز الترددات اللاسلكية والترخيص باستعماله. ويُشكّل صدور هذين النظامين ودخولهما حيّز التنفيذ أوّل تطوّر تنظيمي جوهري منذ ثلاثة عشر عاماً من الجمود المؤسسي، في خطوة تعكس تجديد الالتزام بإرساء حوكمة فعّالة لقطاع الاتصالات في لبنان".

ويعد النظامان وفق بيان الهيئة، ركيزة أساسية لقيام سوق اتصالات فاعل وتنافسي، إذ يحددان إطاراً تنظيمياً واضحاً وشفافاً، يعكس حرص الهيئة على ضمان بيئة عادلة لكل من مزوّدي الخدمات الحاليين والوافدين الجدد إلى السوق.

ولفت البيان الى أن نظام أصول الترخيص "يضع لمقدّمي خدمات الاتصالات القواعد والإجراءات الكاملة لمنح وتجديد وتعديل ونقل وتعليق وإلغاء التراخيص، كما يرسم المبادئ العامة التي تحكم عملية الترخيص، بما يضمن معاملة منصفة وشفافة لجميع طالبي التراخيص ومزوّدي الخدمات. أما نظام أصول إدارة حيّز الترددات اللاسلكية والترخيص باستعماله، فيحدّد الآليات التي تضمن تخصيصاً عادلاً وفعّالاً وشفافاً لموارد الطيف الترددي، ويعزّز دور الهيئة في التخطيط للطيف، وتخصيصه، ومراقبة حسن استخدامه، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية".

وللاطلاع على النظامين المذكورين، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tra.gov.lb

أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@tra.gov.l
