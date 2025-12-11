حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات

تسبّبت حالة تسمّم جماعي في بلدة دير – قضاء ، بإصابة ما بين 70 إلى 80 شخصاً من الأطفال والراشدين، من بينهم عدد من راهبات الميتم في البلدة، وفق ما أفادت به مندوبة " ".



وتُوصَف الإصابات عموماً بالطفيفة، ولم تُسجَّل حتى الساعة أي حالة خطرة، إلا أنّ عدداً من المصابين نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة كإجراء احترازي ولتلقي العناية الطبية اللازمة.



وبحسب المعطيات الأولية، يُرجَّح أن تكون إحدى المنظمات قد وزّعت صباحاً وجبة فطور تضمنت "كرواسون"، ويُشتبه بأن تكون هذه الوجبة وراء حالات التسمّم، في انتظار ما ستُظهره الفحوصات الطبية والتحقيقات الرسمية لتحديد السبب بدقة.

