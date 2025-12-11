إعلان من الأمن العام.. هذه مواعيد الاختبارات الرياضية للمتطوعين برتبة مأمور ومفتش

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في البيان التالي:

"تعلن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 15 / 12/ 2025 إجراء الاختبارات الرياضية للمرشحين المقبولين طلباتهم للتطوع برتبة مأمور ومفتش درجة ثانية متمرن، وذلك في ملعب البلدي - مقابل جامعة بيروت العربية.

للإطلاع على مواعيد إجراء الإختبار والمستندات الواجب إصطحابها ولمزيد من التفاصيل مراجعة موقع للأمن العام على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعية".