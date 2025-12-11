تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
ماذا قال ارسلان عن علاقته بجنبلاط؟
Lebanon 24
11-12-2025
|
08:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار
رئيس الحزب
الديمقراطي
اللبناني النائب السابق طلال ارسلان، عين التينة اليوم حيث التقى
رئيس مجلس النواب نبيه بري
.
وقال ارسلان عقب اللقاء: لا بد في هذه الظروف العصيبة التي يمرفيها
لبنان
والمنطقة أن نزور دولة الرئيس
نبيه بري
، للدور الكبير الذي يقوم به في أحلك الظروف بتدوير زوايا لحفظ أمن وسلامة ووحدة اللبنانيين في ظل اعتداءات
إسرائيل
اليومية على لبنان منذ أن أقر إتفاق وقف العمليات العسكرية وأطلاق النار من سنة وشهر.
واضاف إرسلان: "موقع الرئيس بري في كل الظروف الأساسية والتي تخص لبنان يكون له الدور الكبير والمميز في تحديد البوصلة التي تحمي قدر الإمكان ما تبقى من تماسك ووحدة اللبنانيين والدولة بالتنسيق طبعاً مع فخامة رئيس الجمهورية الذي أيضاً يحاول بالتلاحم مع الرئيس
بري
حماية هذا البلد في ظل هذه الأجواء التي نعيشها".
وعن العلاقة مع رئيس
الحزب التقدمي الاشتراكي
السابق،
وليد جنبلاط
، اجاب ارسلان: "نحن ووليد بيك أكيد متفقين ومنسجمين بعنوانين أساسيين أولاً حماية هذا البلد والوطن لبنان وحماية هذا الجبل والنسيج الاجتماعي والعيش الواحد في الجبل الذي يمتاز به الوجود الدرزي بشكل أساسي وبكل المناطق المتواجدين فيها في لبنان طبعاً، ممكن أن يكون هناك بعض الاختلافات ببعض التفاصيل أو الرؤية الشاملة لكن هذه طبعاً طالما الهدف الأسمى وهو حماية هذا النسيج وهذا المجتمع وحماية هذا البلد نعم نحن متفقون على كافة المواضيع التي تخص هذا الموضوع".
وحول
قانون الانتخابات
واحتمال التأجيل، أجاب ارسلان: "القانون أول شيء مش مسألة موقف الرئيس برّي وموقفنا وموقف فلان، هناك قانون انتخاب نافذ، هذا القانون الانتخابي إذا كنا نريد انتخابات وصادقين بإجرائها في موعدها فليطبق القانون النافذ".
