في بيروت.. عراك بين مسنّ ولص هكذا انتهى

حاول مسلّح على متن دراجة نارية من نوع GR150 سوداء سلب رجلٍ مسنّ كان متوقّفًا إلى جانب الطريق لإصلاح عطل بسيط، على ، بعدما شهر في وجهه مسدّسًا وطلب منه المال، حسب مندوبة " ".



إلّا أنّ المسنّ قاوم المهاجم، فتطوّر الموقف إلى عراك مباشر بينهما أمام المارّة، قبل أن يعمد اللص إلى التراجع والفرار ركضًا، تاركًا دراجته في .



وأفاد شهود بأنّ المسلّح هدّد بإطلاق النار في اتجاه كل من حاول الاقتراب منه خلال محاولته الهروب.

Advertisement