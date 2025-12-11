طالبة تقاضي أستاذها أمام النيابة العامة!..

اقدمت إحدى الطالبات في كلية الحقوق الفرع الثالث في على مقاضاة الدكتور خ.غ أمام الاستئنافية في بجرم القدح والذم.



وفي التفاصيل ان الدكتور خ.غ منع الطالبة من إكمال التقدم للامتحانات الجزئية لعدم حيازتها أوراقا ثبوتية وقام بتلف ورقة الامتحانات الخاصة بالطالبة.



وبعد يومين استدعي الدكتور إلى مفرزة القضائية بجرم القدح والذم، وبعد التحقيق معه تبين عدم ثبوت الجرم بحقه، فقرر في الشمال الرئيس هاني تركه رهن التحقيق الى حين تقديم الدكتور ما يثبت جواز إتلاف المسابقة عملا بقوانين الجامعة وانظمتها.

Advertisement