حراك المعلمين المتعاقدين يطالب بحماية حقوقهم

أصدر حراك المعلمين المتعاقدين بيانًا، أكد فيه استمرار المعلمين المتعاقدين في النضال من أجل حقوقهم، متهمين الحكومة ووزارة التربية ووزير المالية والروابط وعددًا من مديري المدارس بالهدر والظلم.



وأوضح البيان أن بعض المدراء منعوا المتعاقدين من حضور توقيع الروابط، مطالبينهم بالذهاب مباشرة لرؤساء الروابط للحصول على أجر الحصص المهدورة، بينما يصر المديرون على توقيع الملاك صباحًا للحصول على بدلات النقل والمثابرة والرواتب، رغم الإضراب.



واستعرض البيان سلسلة من الإجراءات التي اعتبرها المعلمون المتعاقدون غير عادلة، مثل التعطيلات القسرية لاستقبال ، والإضرابات الفولكلورية التي تفرضها الروابط، مؤكدين أن المتعاقدين هم من يتحملون الأعباء ويضمنون استحقاق الرواتب والمثابرة، في حين يحصل المديرون على بدلات بلا عمل فعلي.



وأكد البيان أن القانون يعطي الأجر مقابل العمل لا مجرد التوقيع، وأن توقيع الحضور بلا أداء عملي لا يجب أن يكون أساسًا للرواتب، منتقدًا ما وصفه بالسلوك الأناني لبعض المدراء الذين استهانوا بحقوق زملائهم.



وختم البيان بتوجيه رسالة إلى رؤساء الروابط، مطالبًا بعدم إعلان الإضرابات وصياغة البيانات دون سلطة على المدراء، مؤكدًا أن ساعات المتعاقدين المهدورة وأرزاقهم المسلوبة ستبقى تحت رعاية الله العادل، الذي سيحاسب كل ظالم سواء كان وزيرًا أو مديرًا.

