فضيحة بيئية في بدنايل: مسالخ ترمي مخلفاتها في نهر الليطاني!

أصدرت بياناً أكدت فيه متابعة الإجراءات المتعلقة بمخالفات بعض المسالخ في بلدة ، والتي قامت بتاريخ 9 كانون الأول 2025 برمي دماء ومخلفات حيوانية غير معالجة في مجرى ، في انتهاك واضح للقوانين البيئية والصناعية، ومع تفشي مرض الحمى القلاعية ما يزيد من المخاطر الصحية والوبائية على الحيوانية والمجتمعات المحيطة.



وأوضحت المصلحة أنها وجّهت كتباً عاجلة إلى وزارات الداخلية، البلديات، الصناعة والزراعة لاتخاذ التدابير الفورية، بما في ذلك إقفال المسالخ المخالفة ومنع أي تسريب جديد للمخلفات إلى النهر، وملاحقة المخالفين قانونياً وفق الأصول.



وأكدت المصلحة استمرارها في المتابعة مع الجهات المختصة لحماية الموارد المائية وضمان الوقف التام لهذه المخالفات الخطيرة.

