ديوان المحاسبة يدخل المجلس التنفيذي لـ "الأرابوساي"

نال اللبناني عضوية للمنظمة العربية للأجهزة للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) لمدة ست سنوات، بعد تصويت سري شاركت فيه ثمانية أجهزة عربية.

وأسفرت النتائج عن فوز أجهزة الرقابة في ، مصر، ، والإمارات، ما يعكس ثقة عربية بكفاءة المحاسبة ويعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابية في المنطقة.