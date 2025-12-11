توقيف "طبيب مزيف"... وختم "سنتر" للتجميل بالشمع الأحمر

صدر عن – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



متابعةً لجهودها في حماية الصحة العامة ولدرء المخاطر الناتجة عن عمليات التجميل غير القانونية، أوقفت دورية من مديرية الاقليمية – مكتب ، في محلة منتحل صفة طبيب تجميل ، اللبناني (ع.ك.) ، لقيامه بعشرات عمليات التجميل وحقن البوتوكس والفيلر باستخدام مستحضرات طبية مزورة ومقلدة، ما يشكل خطرًا على سلامة المواطنين.



بنتيجة التحقيق أوقف اللبناني (أ.ح.) بعد مداهمة منزله في محلة الرمل العالي – ، وضُبط بداخله ملصقات لمنتجات تجميل ألمانية أصلية كان يستخدمها لتزوير مستحضرات التجميل، إضافة إلى أسلحة حربية.



أثر ذلك تم ختم بالشمع الأحمر سنتر للتجميل في محلة المريجة تعود ملكيته للفار (م.ح) ابن الموقوف (أ.ح). وعيادة أخرى للتجميل في محلة حارة حريك تعود ملكيتها للمدعوة (ز.خ.ا.) وقد أُجري المقتضى القانوني بناءً لإشارة المختص.وتستمر الملاحقات لتوقيف باقي المتورطين.

