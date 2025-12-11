تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ترزيان: مشروع مداخل جديدة للأشرفية يقترب من التنفيذ
Lebanon 24
11-12-2025
|
11:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
هاكوب ترزيان
عبر منصة "أكس" أنه سعد بلقاء "قائد يمتلك الإرادة والقرار، ويعرف ما يريد ويسعى لتنفيذه من أجل
لبنان
السيد الحر". وأوضح أنه قدّم خلال اللقاء دراسة هندسية تقترح مدخلًا ومخرجًا جديدين للأشرفية من جهة جسر يريفان، أي من سنّ الفيل باتجاه
الأشرفية
، وهي دراسة كان قد أودعها
وزارة الأشغال العامة والنقل
في 5 تشرين الثاني 2025 بهدف تخفيف الازدحام عن شوارع
الرميل
والأشرفية الداخلية.
وأشار ترزيان إلى أنّ انطباعه كان إيجابيًا، قائلاً إنه شعر بأن المشروع "متجه نحو التنفيذ في وقت قريب"، لأن الجهة التي اطّلعَت على الدراسة "تسمع وترى وتبادر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر دبلوماسية: مشروع بيان مجلس الأمن يدعو إلى التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1701 و1559 (الجزيرة)
Lebanon 24
مصادر دبلوماسية: مشروع بيان مجلس الأمن يدعو إلى التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1701 و1559 (الجزيرة)
11/12/2025 20:13:51
11/12/2025 20:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بري في انتظار مشروع الحكومة ولا مراسيم تنفيذيّة لبعض مواد قانون الإنتخاب النافذ
Lebanon 24
بري في انتظار مشروع الحكومة ولا مراسيم تنفيذيّة لبعض مواد قانون الإنتخاب النافذ
11/12/2025 20:13:51
11/12/2025 20:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحات نارية وصراع داخلي في "ليفربول": فهل اقترب محمد صلاح من الرحيل؟
Lebanon 24
تصريحات نارية وصراع داخلي في "ليفربول": فهل اقترب محمد صلاح من الرحيل؟
11/12/2025 20:13:51
11/12/2025 20:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ضريبة 3% جديدة في مشروع الموازنة والدفع سلفا
Lebanon 24
ضريبة 3% جديدة في مشروع الموازنة والدفع سلفا
11/12/2025 20:13:51
11/12/2025 20:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الأشغال العامة والنقل
هاكوب ترزيان
الأشرفية
الرميل
زيان
بادر
تشري
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلال 24 ساعة.. السفير الأميركيّ زار برّي مرّتين
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. السفير الأميركيّ زار برّي مرّتين
13:03 | 2025-12-11
11/12/2025 01:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ضناوي يستقبل غزال: دعم الطرابلسيين يسرّع الإنطلاقة… وجولة عربية وأوروبية "لمنطقة إقتصادية"
Lebanon 24
ضناوي يستقبل غزال: دعم الطرابلسيين يسرّع الإنطلاقة… وجولة عربية وأوروبية "لمنطقة إقتصادية"
12:39 | 2025-12-11
11/12/2025 12:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أكثر من عام على فقدانه... العثور على جثمان شهيد في الجنوب (صورة)
Lebanon 24
بعد أكثر من عام على فقدانه... العثور على جثمان شهيد في الجنوب (صورة)
12:38 | 2025-12-11
11/12/2025 12:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
المعالجون الفيزيائيون يتلقّون التهاني بانتخاب مرقص الثلاثاء المقبل
Lebanon 24
المعالجون الفيزيائيون يتلقّون التهاني بانتخاب مرقص الثلاثاء المقبل
12:25 | 2025-12-11
11/12/2025 12:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الصليب الأحمر اللبناني يُعرب عن تقديره لشركة "ABC" لالتزامها المستمرّ منذ العام 2024
Lebanon 24
الصليب الأحمر اللبناني يُعرب عن تقديره لشركة "ABC" لالتزامها المستمرّ منذ العام 2024
12:22 | 2025-12-11
11/12/2025 12:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
14:59 | 2025-12-10
10/12/2025 02:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
04:39 | 2025-12-11
11/12/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
16:44 | 2025-12-10
10/12/2025 04:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:03 | 2025-12-11
خلال 24 ساعة.. السفير الأميركيّ زار برّي مرّتين
12:39 | 2025-12-11
ضناوي يستقبل غزال: دعم الطرابلسيين يسرّع الإنطلاقة… وجولة عربية وأوروبية "لمنطقة إقتصادية"
12:38 | 2025-12-11
بعد أكثر من عام على فقدانه... العثور على جثمان شهيد في الجنوب (صورة)
12:25 | 2025-12-11
المعالجون الفيزيائيون يتلقّون التهاني بانتخاب مرقص الثلاثاء المقبل
12:22 | 2025-12-11
الصليب الأحمر اللبناني يُعرب عن تقديره لشركة "ABC" لالتزامها المستمرّ منذ العام 2024
12:19 | 2025-12-11
عبد المسيح: رفع "قيصر" إنذارٌ مبكر ولبنان لن يبقى رهينة سلاح خارج الدولة
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
11/12/2025 20:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 20:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 20:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24