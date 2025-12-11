ترزيان: مشروع مداخل جديدة للأشرفية يقترب من التنفيذ

كتب النائب عبر منصة "أكس" أنه سعد بلقاء "قائد يمتلك الإرادة والقرار، ويعرف ما يريد ويسعى لتنفيذه من أجل السيد الحر". وأوضح أنه قدّم خلال اللقاء دراسة هندسية تقترح مدخلًا ومخرجًا جديدين للأشرفية من جهة جسر يريفان، أي من سنّ الفيل باتجاه ، وهي دراسة كان قد أودعها في 5 تشرين الثاني 2025 بهدف تخفيف الازدحام عن شوارع والأشرفية الداخلية.



وأشار ترزيان إلى أنّ انطباعه كان إيجابيًا، قائلاً إنه شعر بأن المشروع "متجه نحو التنفيذ في وقت قريب"، لأن الجهة التي اطّلعَت على الدراسة "تسمع وترى وتبادر".





