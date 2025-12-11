تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ترزيان: مشروع مداخل جديدة للأشرفية يقترب من التنفيذ

Lebanon 24
11-12-2025 | 11:19
A-
A+
Doc-P-1453798-639010739526100841.jpg
Doc-P-1453798-639010739526100841.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب هاكوب ترزيان عبر منصة "أكس" أنه سعد بلقاء "قائد يمتلك الإرادة والقرار، ويعرف ما يريد ويسعى لتنفيذه من أجل لبنان السيد الحر". وأوضح أنه قدّم خلال اللقاء دراسة هندسية تقترح مدخلًا ومخرجًا جديدين للأشرفية من جهة جسر يريفان، أي من سنّ الفيل باتجاه الأشرفية، وهي دراسة كان قد أودعها وزارة الأشغال العامة والنقل في 5 تشرين الثاني 2025 بهدف تخفيف الازدحام عن شوارع الرميل والأشرفية الداخلية.

وأشار ترزيان إلى أنّ انطباعه كان إيجابيًا، قائلاً إنه شعر بأن المشروع "متجه نحو التنفيذ في وقت قريب"، لأن الجهة التي اطّلعَت على الدراسة "تسمع وترى وتبادر".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر دبلوماسية: مشروع بيان مجلس الأمن يدعو إلى التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1701 و1559 (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:13:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بري في انتظار مشروع الحكومة ولا مراسيم تنفيذيّة لبعض مواد قانون الإنتخاب النافذ
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:13:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريحات نارية وصراع داخلي في "ليفربول": فهل اقترب محمد صلاح من الرحيل؟
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:13:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ضريبة 3% جديدة في مشروع الموازنة والدفع سلفا
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:13:51 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الأشغال العامة والنقل

هاكوب ترزيان

الأشرفية

الرميل

زيان

بادر

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:03 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:39 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:22 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:03 | 2025-12-11
Lebanon24
12:39 | 2025-12-11
Lebanon24
12:38 | 2025-12-11
Lebanon24
12:25 | 2025-12-11
Lebanon24
12:22 | 2025-12-11
Lebanon24
12:19 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24