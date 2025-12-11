تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
"الوفاء للمقاومة": تعيين مدني في لجنة الميكانيزم تنازل غير مبرّ
Lebanon 24
11-12-2025
|
11:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" قرار السلطة بتسمية مدني ضمن لجنة "الميكانيزم" المرتبطة باتفاق وقف الأعمال العدائية، معتبرة أن الخطوة تشكّل تراجعاً غير مبرّر وتتناقض مع المواقف الرسمية السابقة. ورأت أن هذا التنازل لا يغيّر في واقع العدوان، مشيرة إلى أن
إسرائيل
مستمرة في استهداف
لبنان
بدعم أميركي واضح.
وشددت الكتلة على أن السلطة ما زالت قادرة على تصويب مسارها عبر ربط أي خطوة بالتزام العدو بالاتفاق، في ظل آلاف الخروقات التي خلّفت
شهداء
وجرحى وأضراراً واسعة. كما أشارت إلى تصاعد خطاب "تصالحي" لدى بعض الشخصيات تجاه إسرائيل، معتبرة ذلك مخالفة قانونية تتطلب تحرك
وزارة الإعلام
والمجلس الوطني للإعلام والجهات القضائية لضبطه.
ورأت أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان فقد معناه بسبب ما وصفته بالمجازر
الإسرائيلية
في غزة والاعتداءات المتواصلة على لبنان، داعية القوى والشعوب إلى تعزيز التحركات الداعمة لقضايا العدالة.
وأثنت على تخصيص اعتمادات لإعادة الإعمار، مؤكدة ضرورة تحمل الدولة كامل مسؤولياتها تجاه المتضررين. ودعت إلى إدراج معالجة رواتب موظفي القطاع العام في موازنة 2026، والإسراع في إنجاز ملف تفرغ الأساتذة الجامعيين لضمان استقرار
الجامعة اللبنانية
.
وختمت مبدية إدانتها لما وصفته بـ"التهديدات الأميركية التصعيدية" وانعكاساتها على
الأمن الدولي
.
Advertisement
