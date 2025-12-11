الصليب الأحمر اللبناني يُعرب عن تقديره لشركة "ABC" لالتزامها المستمرّ منذ العام 2024

زار رئيس مجلس إدارة "ABC" رون فاضل، على رأس وفد من الشركة، مقر اللبناني في بيروت–سبيرز، حيث كان في استقبالهم للصليب الأحمر الكتّاني وعدد من المسؤولين، وذلك في إطار تعزيز "ABC" ودعمها المستمر للصليب الأحمر اللبناني.

وفي تشرين الثاني 2024، أطلقت مبادرة "الاستجابة الطارئة أثناء الحرب وبعدها"، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية للمجتمع اللبناني. واليوم تدخل الشراكة بين الطرفين عامها الثاني، مستمرة في السعي لتطوير لتلبية الاحتياجات الأساسية في الحرب كما في السلم.

وفي كلمته، أعرب الكتّاني عن تقدير الأحمر اللبناني لثقة شركة "ABC" وتضامنها المستمر، معبّرًا عن سعادته بأنها باتت شريكًا مؤسسيًا مميّزًا للجمعية. وقال: "لقد نجحت مساهمة "ABC" في هذه المرحلة الصعبة في تعزيز قدرتنا على الاستجابة والصمود. كما ندعو المؤسسات الأخرى للمبادرة بدعم الصليب الأحمر اللبناني من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح ومساعدة المجتمعات الأكثر حاجة".

بدوره، عبّر فاضل عن تقدير"ABC" لكل فرد من أفراد الصليب الأحمراللبناني الأبطال الذين يخاطرون بحياتهم يوميًا لإنقاذ الآخرين. وشدّد على أن دعم الصليب الأحمر اللبناني يتماشى مع قيم "ABC" والتزامها بحماية وتعزيز المجتمعات التي تخدمها، لا سيما خلال الأزمات.

وتؤكد مبادرة "ABC" المستمرة مع الصليب الأحمر اللبناني التزام الطرفين المشترك بالقيم الإنسانية ودعم في أوقات الأزمات. وتُسلط هذه الشراكة الضوء على أهمية القطاع الخاص في تعزيز الجهوزية الوطنية وتقوية آليات الاستجابة للطوارئ.