تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الصليب الأحمر اللبناني يُعرب عن تقديره لشركة "ABC" لالتزامها المستمرّ منذ العام 2024

Lebanon 24
11-12-2025 | 12:22
A-
A+
Doc-P-1453823-639010779498011208.jpg
Doc-P-1453823-639010779498011208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار رئيس مجلس إدارة "ABC" رون فاضل، على رأس وفد من الشركة، مقر الصليب الأحمر اللبناني في بيروت–سبيرز، حيث كان في استقبالهم الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج الكتّاني وعدد من المسؤولين، وذلك في إطار تعزيز التزام "ABC" ودعمها المستمر للصليب الأحمر اللبناني.
وفي تشرين الثاني 2024، أطلقت مبادرة "الاستجابة الطارئة أثناء الحرب وبعدها"، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية للمجتمع اللبناني. واليوم تدخل الشراكة بين الطرفين عامها الثاني، مستمرة في السعي لتطوير خدمات الطوارئ لتلبية الاحتياجات الأساسية في الحرب كما في السلم. 
وفي كلمته، أعرب الكتّاني عن تقدير الصليب الأحمر اللبناني لثقة شركة "ABC" وتضامنها المستمر، معبّرًا عن سعادته بأنها باتت شريكًا مؤسسيًا مميّزًا للجمعية. وقال: "لقد نجحت مساهمة "ABC" في هذه المرحلة الصعبة في تعزيز قدرتنا على الاستجابة والصمود. كما ندعو المؤسسات الأخرى للمبادرة بدعم الصليب الأحمر اللبناني من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح ومساعدة المجتمعات الأكثر حاجة".
بدوره، عبّر فاضل عن تقدير"ABC" لكل فرد من أفراد الصليب الأحمراللبناني الأبطال الذين يخاطرون بحياتهم يوميًا لإنقاذ الآخرين. وشدّد على أن دعم الصليب الأحمر اللبناني يتماشى مع قيم "ABC" والتزامها بحماية وتعزيز المجتمعات التي تخدمها، لا سيما خلال الأزمات. 
وتؤكد مبادرة "ABC" المستمرة مع الصليب الأحمر اللبناني التزام الطرفين المشترك بالقيم الإنسانية ودعم المجتمع اللبناني في أوقات الأزمات. وتُسلط هذه الشراكة الضوء على أهمية القطاع الخاص في تعزيز الجهوزية الوطنية وتقوية آليات الاستجابة للطوارئ.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصليب الأحمر و"القسام": البحث عن جثة أسير إسرائيلي داخل "الخط الأصفر"
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر استقبل الوفد الألماني الرسمي: نُعرب عن تقدير لبنان العميق للدعم المستمر الذي تقدّمه ألمانيا
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: إسرائيل تتسلم اليوم "عينات"من رفات في غزة عبر الصليب الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء من "القسام" إلى الصليب الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

المجتمع اللبناني

الصليب الأحمر

خدمات الطوارئ

اللبناني جورج

الأمين العام

التزام

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:16 | 2025-12-11
Lebanon24
16:04 | 2025-12-11
Lebanon24
15:48 | 2025-12-11
Lebanon24
15:23 | 2025-12-11
Lebanon24
14:37 | 2025-12-11
Lebanon24
14:04 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24