تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عراقجي يردّ على رجّي: موقفك يُثير التساؤلات

Lebanon 24
11-12-2025 | 14:04
A-
A+
Doc-P-1453871-639010841202158997.jpg
Doc-P-1453871-639010841202158997.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي عن امتنانه للدعوة التي وجهها له نظيره اللبناني يوسف رجّي، لكنه أبدى استغرابه من قرار الأخير بعدم الترحيب بمبادرة إيران

وأشار عراقجي إلى أن "وزراء خارجية الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية "أخوية كاملة" لا يحتاجون إلى عقد اجتماعات في أماكن "محايدة".
 
ورأى أنّ "موقف رجّي يُثير بعض التساؤلات".
 
وقال عراقجي إنّه "في ضوء التعرّض للاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار"، فإنه يتفهم تمامًا الأسباب التي قد تحول دون استعداد وزير الخارجية اللبنانية لزيارة طهران.
 
وأَضاف أنّه "أبدى استعدادًا لزيارة بيروت، وأنّ إيران ستقبل بكل سرور دعوة رجي لزيارة لبنان"، وشدّد على "أهمية البداية الجديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى أنّ هذا المسار سيعتمد على المبادئ التي حددها رجّي".

وأكّد عراقجي  أنّ "إيران تسعى لتعزيز العلاقات مع لبنان، استنادًا إلى أسس دبلوماسية متينة تتماشى مع المصالح المشتركة بين البلدين، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات وصراعات مستمرة، لا سيما مع الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات التي تطال الأراضي اللبنانية والفلسطينية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد وفاة ديك تشيني.. غياب تعليق ترامب يثير التساؤلات!
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
فحص "غامض" يثير التساؤلات.. طبيب سابق يشكك في صحة ترامب
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريحات صادمة من محمد صلاح تثير تساؤلات حول مستقبله في أنفيلد
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي يثير الجدل من جديد.. ماذا يعني رفض زيارة إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

وزير الخارجية

الفلسطينية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

دبلوماسي

الإيراني

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:16 | 2025-12-11
Lebanon24
16:04 | 2025-12-11
Lebanon24
15:48 | 2025-12-11
Lebanon24
15:23 | 2025-12-11
Lebanon24
14:37 | 2025-12-11
Lebanon24
13:57 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24