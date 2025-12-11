عراقجي يردّ على رجّي: موقفك يُثير التساؤلات

أعرب عباس عراقجي عن امتنانه للدعوة التي وجهها له نظيره اللبناني يوسف رجّي، لكنه أبدى استغرابه من قرار الأخير بعدم الترحيب بمبادرة .



وأشار عراقجي إلى أن "وزراء خارجية الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية "أخوية كاملة" لا يحتاجون إلى عقد اجتماعات في أماكن "محايدة".

ورأى أنّ "موقف رجّي يُثير بعض التساؤلات".

وقال عراقجي إنّه "في ضوء التعرّض للاحتلال والانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار"، فإنه يتفهم تمامًا الأسباب التي قد تحول دون استعداد وزير الخارجية لزيارة طهران.

وأَضاف أنّه "أبدى استعدادًا لزيارة ، وأنّ إيران ستقبل بكل سرور دعوة رجي لزيارة "، وشدّد على "أهمية البداية الجديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى أنّ هذا المسار سيعتمد على المبادئ التي حددها رجّي".



وأكّد عراقجي أنّ "إيران تسعى لتعزيز العلاقات مع لبنان، استنادًا إلى أسس دبلوماسية متينة تتماشى مع المصالح المشتركة بين البلدين، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات وصراعات مستمرة، لا سيما مع الإسرائيلي والانتهاكات التي تطال الأراضي اللبنانية والفلسطينية".