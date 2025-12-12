تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
خطوات أمنية محدودة لرفع الضغط السياسي
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
12-12-2025
|
01:15
تتوقع أوساط دبلوماسية أن يعود الخطاب المتعلق بالحرب والضربات العسكرية إلى الواجهة تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها
واشنطن
بشأن ملف سلاح
حزب الله
.
وتشير هذه الأوساط إلى أن الهدوء النسبي السائد لن يستمر طويلًا، وأن بعض العواصم تستعد لمرحلة جديدة من الرسائل الاسرائيلية القاسية، سواء عبر التصعيد الكلامي أو عبر خطوات أمنية محدودة لرفع الضغط السياسي.
وبحسب المصادر نفسها، فإن عودة التهويل ليست بالضرورة مؤشرًا على عمل عسكري وشيك، لكنها خطوة تهدف إلى إعادة تعويم شروط التفاوض قبل الدخول في مرحلة أكثر حساسية داخليًا وإقليميًا.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
حزب الله
دبلوماسي
واشنطن
ماسي
ساسي
دبلو
الهد
سابي
تابع
"خاص لبنان24"
